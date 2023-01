Staycation: hotéis para aproveitar o aniversário de São Paulo na cidade

Neste ano, o aniversário de São Paulo será em uma quarta-feira, o que pode impossibilitar uma emenda para aqueles que pensaram em viajar e desconectar. Porém, se tratando da maior metrópole do país, o que não faltam são opções para aproveitar a data.

Para quem procura uma programação diferente, saindo daquela rotina corrida do dia a dia, explorar o staycation pode ser a opção ideal. O conceito de “turistar dentro da própria cidade” ganhou muita força nos últimos anos e, para aproveitar essa experiência, nada melhor do que conhecer alguns dos melhores serviços de hospedagem da capital paulista.

Confira seis hotéis luxuosos para um day use ou para um dia de hospedagem completa.

Fasano

Usufruir de uma diária no hotel Fasano São Paulo é uma excelente alternativa para não deixar a data passar em branco e aproveitar uma experiência agradável e sofisticada. Durante a hospedagem, é possível apreciar um delicioso café da manhã no restaurante Nonno Ruggero, localizado no primeiro andar do hotel e relaxar em uma das cinco salas de massagens do SPA Fasano, instalado no penúltimo andar. Além desses atrativos, o hóspede ainda pode aproveitar o dia em uma das piscinas indoor mais bonitas da cidade, com uma vista incomparável do bairro Jardins.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. (11) 3896 4000 / 3062 4000. De segunda a quinta, das 19h às 22h. Sexta e sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

Fasano Boa Vista

Para aqueles que desejam celebrar a data em grande estilo e fugir um pouco do agito da cidade mais populosa do Hemisfério Sul, dá para pegar um carro e viajar até o Hotel Fasano Boa Vista. Localizado na Fazenda Boa vista, a uma hora de São Paulo, a hospedagem é perfeita para curtir a dois, com família ou com amigos, em um ambiente campestre, descontraído e com todo o requinte do grupo.

Os apartamentos contam com varandas amplas e uma vista panorâmica para a fazenda, sem contar que muitos deles tem acesso direto ao lago do hotel, propiciando um mergulho refrescante. Os hóspedes ainda podem desfrutar da excelente gastronomia do restaurante Boa Vista, que traz os sabores da culinária brasileira para a tradição italiana do Grupo Fasano.

Serviço: Rodovia Presidente Castello Branco, KM 102,5 – SP Brasil 18540 000. (15) 32619900/(15) 3261 9901.

JW Marriott Hotel São Paulo

Primeiro hotel de luxo da Marriott International na capital, o JW Marriott Hotel São Paulo conta com 258 quartos e suítes com decoração contemporânea elegante, móveis feitos sob medida e opções de entretenimento de primeira linha.

Entre as atrações estão o Bar Caju, aberto para hóspedes e visitantes degustarem bons drinks preparados com ingredientes frescos, e o Neto, restaurante italiano com inspirações globais. Outras opções são o Spa by JW, que oferece diversos tipos de terapias, a bela piscina e a academia de ginástica completa, equipada com os aparelhos mais modernos.

O restaurante italiano Neto é aberto ao público. Seu intuito é promover um espaço de conexão para hóspedes e visitantes em um hall de dois andares decorado com madeira brasileira e mármore (ambos símbolos da diversidade do estado de São Paulo). A cozinha, liderada pelo chef Ícaro Rizzo, reimagina pratos clássicos da culinária italiana, mesclando técnicas tradicionais com ingredientes locais frescos. O Caju Bar é figura central no saguão do hotel. Também aberto a hóspedes e outros visitantes, ele busca fazer a fusão de receitas clássicas com ingredientes brasileiros tradicionais para servir drinks refrescantes.

Serviço: Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio, São Paulo. Reservas: (11) 2526-0100

Renaissance São Paulo Hotel

O hotel conta com o Living Lounge Bar & Sushi, que possui uma atmosfera única e um menu especial de drinques e petiscos, além do sushi bar. O restaurante Terraço Jardins, comandado pelo chef Raul Vieira é perfeito para quem busca pela boa gastronomia paulistana, com influências caipira e caiçara, em que são valorizados ingredientes frescos vindos de pequenos produtores locais, resgatando a cultura e o real sabor da comida. Se a ideia for relaxar, o The Spa at Renaissance é um local de refúgio e desconexão da rotina agitada de São Paulo. Um espaço com mais de 10 salas de massagens e tratamentos, uma zona de relaxamento com piscina ao ar livre, banheira de hidromassagem, sauna seca e a vapor, reunindo o melhor da natureza orgânica brasileira.

Além disso, ainda é possível desbravar nele o maior acervo de obras de arte em hotéis no país, como uma escultura do Emaonel Araújo na entrada do estabelecimento; um grande painel na fachada do ceramista pernambucano Francisco Brennand; um mural interno feito por Tomie Ohtake; a obra “Cantareira” de Gregório Gruber e a Serigrafia do reconhecido Arcangello Ianelli e obras de novos talentos, valorizando os artistas iniciantes como a ceramista Nathalia Favaro, Ateliê Estudio Manus e a intervenção urbana do artista plástico e grafiteiro Bieto, sobre o antigo piano de cauda do hotel.

Serviço: Alameda Santos 2233, Jardins. São Paulo. Reservas: 0800-703-1512

Palácio Tangará

O luxuoso hotel conhecido por ser um refúgio cercado de natureza no coração de São Paulo, preparou um pacote especial, com valores a partir de R$ 3.464, para aqueles que querem aproveitar a data sem sair da cidade.

O pacote inclui hospedagem para duas pessoas (e cortesia para crianças de até 11 anos), com diferentes opções de categorias de apartamento , early check in a partir das 12h na terça-feira, recreação no Kids Club, café da manhã servido no sofisticado restaurante Tangará Jean-Georges, brunch especial servido no restaurante ao ar livre Pateo do Palácio - com jazz ao vivo, estacionamento para um veículo no período da estada e late check out até às 18h na quarta-feira.

Serviço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001

Hilton São Paulo Morumbi

Para celebrar os 469 anos da maior metrópole do Brasil, o hotel disponibiliza para hóspedes e não-hóspedes um brunch, a partir das 12h30, com variados pratos temáticos por R$ 170 por pessoa. Entre as sugestões do buffet está o virado à paulista com banana frita empanada no xerém de caju acompanhado de queijo coalho dourado em melaço de cana e o cuscuz à paulista com camarão.

Em homenagem ao aniversário de São Paulo, o restaurante Canvas, localizado no primeiro andar do hotel, recebe a exposição "Metrópoles", da artista Cristina Sampaio, que retrata através de pinturas os pontos turísticos de São Paulo, Brasília e outros lugares do mundo, como a Torre Eiffel, em Paris, e a ponte de Nova Jersey, nos EUA. É possível apreciar a gastronomia contemporânea do restaurante enquanto contempla as obras de arte, que ficarão à mostra até dia 3 de março.

Serviço: Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Leste - Brooklin Novo. (11) 2845-0000 e (11) 2845-0001