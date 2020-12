Stan Smith comemora 74 anos com lançamento sustentável

Quando você pensa em Stan Smith, vem logo à cabeça o clássico tênis de couro branco da Adidas com três listras furadas nas laterais, certo? O tenista Stan Smith, que há quase 50 anos batizou o calçado com seu nome, acaba de comemorar 74 anos. Com isso, a Adidas decidiu lançar um novo modelo do clássico tênis, sem novas cores ou grandes nomes assinando a estampa, como já feito com Raf Simons e Marc Jacobs. Dessa vez, a marca está revisando o uso de seus materiais. Após lançar a versão Stan Smith Vegano, sem a utilização de couro, a versão 2020 é feita de plástico reciclado.

No site inglês da marca, a adidas diz “estamos mudando para usar 100% poliéster reciclado em nossos produtos até 2024. Isso é maior do que o esporte, é para o nosso futuro.” A linha Primegreen é feita com uma série de materiais reciclados de alto desempenho, que vai de calças e jaquetas à calçados.

Em entrevista à Dazed, Stan diz que se sente feliz ao ver que o tênis que leva seu nome “abrange toda a gama em termos de idade, gênero e etnia. Você vê as crianças mauricinhas usando os sapatos, você vê as crianças da cidade usando os sapatos, os músicos, os artistas de hip hop – tantos grupos de pessoas diferentes que gostam do sapato por algum motivo próprio. É realmente interessante.”

Em sua conta no Instagram, Stan Smith comemora o novo lançamento junto do seu aniversário, quando abre a caixa de seu presente diz que o novo Stan Smith é “a união de estilo e sustentabilidade”. Ao assoprar as velinhas do bolo, ele deseja o fim do desperdício de plástico. É o que todos nós esperamos.