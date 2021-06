Springsteen volta à Broadway com vacinação obrigatória do público

O roqueiro Bruce Springsteen está voltando à Broadway com seu show solo em junho, tornando-se o primeiro grande espetáculo a ocorrer no bairro teatral da cidade norte-americana de Nova York desde que este fechou mais de um ano atrás por causa da pandemia de coronavírus.

O cantor e compositor retomará o show "Springsteen on Broadway" no dia 27 de junho para uma temporada curta de verão que irá até 4 de setembro, anunciaram produtores na segunda-feira. Os membros do público terão que apresentar provas de vacinação completa contra a Covid-19 para entrar.

"Adoro fazer 'Springsteen on Broadway', e estou empolgado por terem me pedido para reprisar o show como parte da reabertura da Broadway", disse Springsteen em um comunicado.

O intérprete de "Born to Run" inaugurou o espetáculo, em que conta histórias pessoais e toca músicas selecionadas no violão e no piano, e se apresentou para plateias lotadas entre outubro de 2017 e dezembro de 2018.

Os shows da Broadway estão suspensos desde março de 2020 por causa da pandemia, mas recentemente muitos anunciaram datas de reabertura começando em agosto e setembro.

A maioria das produções ainda está acertando protocolos contra Covid-19 e uso de máscaras para elencos, equipes e membros do público, mas acredita-se que a de Springsteen é a primeira a determinar que a vacinação será obrigatória para o público.

A renda da noite de abertura irá para quatro instituições de caridade que fornecem alimento e outros auxílios para moradores de Nova York e do Estado natal do cantor, Nova Jersey.