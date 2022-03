Sorteio da Champions: veja os confrontos das quartas de final

O sorteio das quartas de final Liga dos Campeões abriu um leque de possibilidades nesta sexta-feira, quando o atual campeão Chelsea foi sorteado para jogar contra o Real Madrid, 13 vezes vencedor do torneio.

Os três clubes do Campeonato Inglês e os três do Campeonato Espanhol evitaram duelos domésticos, com o Manchester City duelando contra o Atlético de Madri e o Liverpool tendo pela frente o Benfica. O Bayern de Munique enfrentará o Villarreal.

O sorteio desta sexta também montou as chaves para as semifinais e o Chelsea poderá reeditar nas semis a final da temporada passada contra o Manchester City caso as duas equipes eliminem seus rivais espanhóis nas quartas. Do outro lado, o vencedor do duelo entre Liverpool e Benfica tentará uma vaga na decisão com o vencedor do confronto entre Bayern e Villarreal.

Os jogos de ida das quartas-de-final acontecem nos dias 5 e 6 de abril com os jogos de volta na semana seguinte.

O ex-técnico do Chelsea Carlo Ancelotti voltará ao seu antigo clube para o primeiro jogo e o atual treinador em Stamford Bridge, Thomas Tuchel, descreveu o desafio como "difícil".

Como as coisas estão hoje, o Chelsea não terá torcedores em nenhuma das duas partidas, pois a Uefa disse que cumprirá as sanções impostas pela União Europeia ao dono do clube, o russo Roman Abramovich, que teve seus bens congelados desde que anunciou que estava vendendo o clube.

"O desafio não podia ser maior", disse Tuchel aos repórteres nesta sexta. "Jogar a partida de volta no Bernabeu com torcedores é um grande desafio. Nós sabemos o que está por vir, mas há uma grande excitação em torno deste desafio."

"É bom evitar os clubes ingleses, é sempre bom jogar com times europeus", disse.

Perguntado sobre a perspectiva de não ter torcedores do Chelsea em nenhuma das partidas, Tuchel disse: "Em geral eu acho que este jogo muda tanto com os espectadores, então espero que encontremos uma solução e tenho certeza de que todos no clube, a diretoria, vão lutar por uma chance". "Espero que façamos isso acontecer de alguma forma."

O Real Madrid, derrotado pelo Chelsea nas semifinais da última temporada, tem 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, enquanto o time de Tuchel está em terceiro lugar no Campeonato Inglês.

O Liverpool poderá considerar que teve um confronto com o Benfica como a melhor opção do sorteio e pode até enfrentar o rival Manchester City na final, em Paris.

Mas o City terá que superar o considerável desafio do Atlético de Madri --um confronto que será um fascinante contraste de estilos e uma batalha tática entre Pep Guardiola e Diego Simeone.

Será o primeiro encontro entre os dois clubes.

Quartas de final da Champions:

Chelsea x Real Madrid

Manchester City x Atlético de Madri

Villarreal x Bayern de Munique

Benfica x Liverpool

Semifinais da Champions:

Manchester City/Atlético de Madri X Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool X Villarreal/Bayern de Munique

O calendário restante da Champions:

Quartas de final: 5/6 e 12/13 de abril

Semifinais: 26/27 de abril e 3/4 de maio

Final: 28 de maio

* A equipe que aparece em primeiro joga a primeira partida em casa.