Sommelier indica vinhos e suas harmonizações para assistir aos jogos da Copa do Mundo

Quem disse que o futebol só combina com cerveja? Assistir a uma partida pode ser uma ocasião que harmoniza com vinho e petiscos clássicos. Pensando no jogo da Copa do Mundo e no jogo do Brasil amanhã, o sommelier da Cantu Importadora, Gustavo Peroni, selecionou três rótulos leves para serem degustados durante as partidas.

“O vinho é democrático, igual ao futebol. Por que não tomar um vinho vendo o jogo? Quando se escolhe o vinho certo que harmoniza com os petiscos como batata frita, polenta frita ou uma tábua de frios, isso faz do momento ainda mais especial. E pode apostar: sempre terá algum amigo que vai pegar uma taça para beber junto”, diz Gustavo.

A primeira dica do sommelier é o rótulo chileno Ventisquero Clasico Carménère. Um vinho versátil, com aromas frutados e ainda faz a uva Carménère, queridinha dos brasileiros, brilhar em sua essência. Esse vinho não tem nenhuma passagem em barrica de madeira, preservando assim a fruta e o frescor com boa acidez. Além de ser super fácil de beber, o que um jogo de futebol pede, esse rótulo harmoniza super bem com uma tábua de frios e queijos variados.

Já para quem não abre mão de um vinho branco, a sugestão é o argentino San Telmo Chardonnay, que com uma batata, mandioca ou polenta fritas harmoniza muito bem. Como são petiscos fritos, este rótulo é uma boa opção para equilibrar por ser um vinho com ótima acidez, super refrescante e apresenta uma carga aromática frutada, além de ter um ótimo custo benefício.

Para completar, Gustavo sugere outro vinho chileno, o Ventisquero Reserva Cabernet Sauvignon. Um rótulo mais encorpado e que harmoniza com carnes vermelhas, como um filé mignon aperitivo. Essa linha tem passagem por barrica de madeira, apresentando aromas extras de baunilha e chocolate que formam um conjunto equilibrado, persistente e muito elegante.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.