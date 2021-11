Sofá de couro: como realizar limpeza deste móvel

Quando pensamos em sofá, logo nos vêm à cabeça a palavra ‘conforto’. Todavia, quando vamos adquirir uma peça nas lojas, também consideramos a ‘estética’. E dentre as opções disponíveis, pode nos chamar a atenção os modelos de couro. O texto a seguir traz orientações sobre como limpar os sofás revestidos de couro.

Como fazer uma limpeza rápida do sofá da sala?

Sofá sujo, não adianta cobrir com capa ou manta. Isso seria um pecado ainda maior em se tratando de um móvel feito de couro, mesmo que seja artificial ou ecológico - mistura de PVC com poliéster e poliuretano.

Se a sujeira for superficial, primeiro deve-se passar um aspirador de pó - cuidado para não raspar a ponteira no couro, para não arranhá-lo ou mesmo perfurá-lo.

A etapa dois é passar um pano umedecido com água e vinagre branco, para higienizar a peça. Outra solução menos agressiva - pensado principalmente no couro ecológico - é a água com sabão de detergente neutro.

Com uma esponja, fazendo movimentos circulares leves e lentos, já é possível retirar algumas manchas de sujeira persistentes. Depois, basta finalizar com um pano macio, limpo e seco.

Periodicamente, é necessário fazer a manutenção do couro do sofá, hidratando a peça. O couro natural, por exemplo, pode facilmente ressecar e começar a se partir com o tempo.

É o mesmo princípio dos sapatos e bolsas. Procure comprar, nos supermercados ou lojas especializadas, um hidratante de PH neutro, como óleos e emulsificantes especiais, para a revitalização do couro.

Com o couro já limpo, aplique o produto em um pano de microfibra limpo e seco espalhando no couro. Espere o tempo de ação do produto e, logo após, passe outro pano de microfibra limpo e seco para retirar o excesso.

E se quiser, no dia a dia, limpar o sofá de uma forma menos agressiva, pode usar um limpador indicado para limpeza a seco - isso tanto para couro quanto para corinos, courvins e poliuretano.

Quais as recomendações especiais para limpeza de sofá de couro?

O sofá de couro é, sim, um modelo de sofá bem confortável. Não é à toa que as pessoas adoram utilizar peças assim em decoração de sala de estar. Porém, com a família reunida, todos se divertindo, é normal que haja alguns acidentes.

Neste caso, a limpeza precisa ser um pouco mais profunda. Mesmo assim, ainda muito delicada, para não danificar o material de revestimento do móvel.

Uma simples escovada - com escova seca e macia - já pode ajudar a retirar a camada superficial de pó. Se o tingimento da peça é anilinado, pode-se tentar fazer a retirada de manchas com um pano umedecido com álcool diluído em água.

Couro liso a limpeza pode ser feita com água e sabão ou sabonete com amaciante, ou água com detergente neutro para carpete; depois pano com solução de vinagre, álcool e água.

Para manchas de gordura, polvilhar bicarbonato de sódio ou amido de milho no local; com manchas de bebida, é recomendado o uso de vinagre branco e água fria; já em manchas de tinta, utilizar álcool puro (passar cuidadosamente, sem encharcar o couro).

Existe diferença na limpeza de sofás de couro branco?

Será que o couro branco é mais delicado? Na verdade, não. Contudo, todo sofá branco suja mais facilmente, ou melhor, expõe mais as sujeiras.

Isso significa que ele precisará de muito mais manutenção, por isso também pode perder mais rapidamente a sua resistência, necessitando, para evitar, de mais hidratação. Mas isso tudo é preciso, pois o sofá branco sujo deixa o visual da casa toda comprometida.

Para tentar conservar bem o sofá de couro branco, o ideal é tentar fazer uma limpeza básica diária, ou pelo menos a cada dois dias - só um pano seco, para remover as sujeiras superficiais.

A cada 15 dias, uma limpeza mais caprichada, uma lavagem para eliminar possíveis microrganismos e manchas. A mesma deve ser feita com esponja macia umedecida com água e um pouco de sabão de coco.

E não podemos terminar este texto sem comentar que, infelizmente, sofá de couro em residências com problema de excesso de umidade no ar podem mofar. Isso é bem comum em zonas praianas, por exemplo.

Eliminar este tipo de mancha em sofá branco é muito complicado. Uma solução é esfregar no local uma mistura de vinagre branco e bicarbonato de sódio, ajudando a eliminar fungos e sujeiras.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.