Smorgasburg: maior festival de comida de rua retorna ao Brasil (e tem ingressos gratuitos)

Eis que o famoso Smorgasburg — considerado o maior festival de comida de rua no mundo — voltará ao Brasil. E será totalmente gratuito. Já foram reveladas algumas das atrações que estarão disponíveis nesta segunda edição (postergada pela pandemia), como farofa de formiga do Trempe Restaurante e hot dog coreano preparado pelo JK Gastronomia; assim como apresentações de música.

Em dois dias de programação, de 23 a 24 de julho, haverá desde o choripolvo, sanduíche de polvo na chapa da Notorious Fish; até o salmon burger da Mygati Food Truck. E quem repete presença depois de dois anos é a lanchonete Vinil Burger, que substituiu o tradicional pão de hambúrguer por lámen, com inspiração na receita que já fazia sucesso na feira de Nova York, nos Estados Unidos.

Para completar o cenário gastronômico, o Smorgasburg terá massa choux francesa recheada com a bolacha Oreo, da Mr. Cheesecake SP; cafés sensoriais com ervas funcionais, da Café Blends do Brasil; e vinhos em lata da Somm. E, para completar, haverá atrações musicais: o evento receberá shows de folk, jazz e reggae em ambos os dias — durante toda a programação, entre 11h30 e 19h30.

Está confirmada a cantora e compositora Maíra Tonezzer, que lançará o single como intérprete para Cry Me a River, de Arthur Hamilton, às vésperas de viajar em turnê por Espanha e Portugal. Também fazem parte do lineup o produtor, beatmaker e compositor Rico Manzano; o projeto musical Marley Night, que homenageia obras de Bob Marley; e a jazz band Let’s Duet com Carolina Borelli.

Além da sede em Nova York, o Smorgasburg já passou por Miami, Los Angeles e Washington, Tóquio, Osaka e Saitama, assim como Toronto. Mas existem planos de expansão para o projeto, que chegará a Lisboa, em Portugal, no próximo ano — sob comando da Pipoca, plataforma que trouxe o evento ao Brasil e que também é considerada a maior produtora de blocos de carnaval de rua do país.

