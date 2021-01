Skincare além dos cremes. Saiba quais alimentos são ideais para uma pele saudável

Muito se fala de skincare. Cremes para limpar, hidratar e tonificar a pele fazem parte da rotina de muitas pessoas. Durante o verão, a proteção solar se faz ainda mais necessária, assim como a hidratação. Porém, muitos se enganam que os cuidados com a pele se tratam apenas de cremes e limpeza, a alimentação (e ingestão de água) são grandes fatores para uma cútis saudável.

Desde 2019, a busca pelo termo skincare vem crescendo, no ano passado a pesquisa atingiu o ápice no Google. Muitos resultados dessas pesquisas já são conhecidos, como a rotina de cuidados, quais produtos utilizar à noite e durante o dia. Porém, a alimentação é uma forte aliada. A nutricionista Mônica Symphoroso, da plataforma GetNinjas, selecionou alguns alimentos que mantêm a pele nutrida e são ótimos para serem consumidos no verão.

Gelatina incolor

A gelatina incolor pode ser feita com suco de frutas natural, e ser uma opção de sobremesa refrescante e saudável. Além disso, é rica em colágeno, substância que ajuda a manter a pele firme. “O consumo da gelatina, somada a uma alimentação saudável, diminui os efeitos negativos dos raios solares e previne o aparecimento de rugas precoces”, explica a nutricionista.

Aveia

Ter uma saúde intestinal adequada é importante, pois caso contrário, o corpo todo é impactado, inclusive a pele. “Se a pessoa não tiver um intestino que funciona diariamente, há uma absorção de toxinas que influenciam na pele e na saúde como um todo”, explica Mônica. Além disso, a profissional pontua que o bom funcionamento do órgão proporciona uma melhor absorção de nutrientes que consequentemente, farão bem à pele. A solução é adotar o consumo de fibras, como a aveia, além de consumir bastante água.

Cenoura

Muitos sabem que comer cenoura auxilia no bronzeamento ao Sol. Isso acontece devido à concentração de betacaroteno presente na cenoura. “Tal substância contribui para a produção de melanina e age como refletor de raios UVA e UVB, protegendo a pele”, explica Mônica.

Espinafre

Conhecido pela alta concentração de ferro, o espinafre também é rico em antioxidantes e vitaminas. No caso de acne, a vitamina A presente no vegetal diminui a produção de sebo facial, o que resulta na queda de inflamações. “Por conta da vitamina K e de ácido fólico, o alimento melhora o aspecto da pele e minimiza manchas como contusões e olheiras”. Para a nutricionista, o ideal é que o espinafre seja consumido cru para que os nutrientes não se percam no cozimento.

Tomate

Ao citar o tomate, Mônica o descreve como “protetor dos radicais livres”, isso por conta do licopeno. A substância antioxidante é a responsável pela coloração avermelhada da fruta e retarda o aparecimento de rugas e manchas, além de agir como protetor solar natural, mas é claro, o filtro solar ainda precisa ser utilizado.