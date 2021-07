Skatista Kelvin Hoefler conquista primeira medalha do Brasil em Tóquio

O skatista Kelvin Hoefler conquistou na madrugada deste sábado a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com uma prata na prova de street, fazendo história para o país na estreia do skate nas Olimpíadas.

Hoefler chegou a liderar a final da competição, mas acabou ultrapassado pelo adversário japonês Yuto Horigome, que levou a medalha de ouro na disputa em casa. A medalha de bronze ficou com o norte-americano Jagger Eaton.

“Não fosse o vento, eu poderia ter ganhado o ouro. Infelizmente, errei duas manobras por conta disso”, afirmou o brasileiro, de acordo com o site do Time Brasil.

"Essa medalha é um ganho para o skate de todo o Brasil, pelo que nós atletas viemos trabalhando. Essa medalha não é só minha, é de todos os skatistas do Brasil e de toda a galera que torce por nós", acrescentou.