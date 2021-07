Skate para todos: 4 pistas gratuitas em São Paulo

Kevin Hoefler e Rayssa Leal, dois nomes que fizeram história na estreia do skate nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao conquistarem duas medalhas de Prata para o Brasil. Ainda que seja um esporte que possa ser praticado na rua, estruturas também são necessárias para manobras. Com isso, selecionamos cinco locais em São Paulo para a prática do esporte.

Vans Skate Park São Paulo

A Vans possui a única pista pública da modalidade Park em território nacional a “Vans Skatepark São Paulo”. Com 830 metros quadrados, a pista fica localizada no parque Cândido Portinari, próximo ao Parque Villa-Lobos. Construída através de uma parceria entre o governo do estado e a marca, em 2018, o local já foi palco da final mundial de park em 2019.

Endereço: Avenida Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa

Horário de Funcionamento: fechada temporariamente.

Parque Municipal Chácara do Jockey

Com mais de 1.400 metros quadrados, o Parque Chácara do Jockey é o maior skate park da cidade e o terceiro maior do país. A construção do espaço foi feita em parceria com a Federação Paulista de Skate, resultando em um espaço para competições nacionais e internacionais. Inaugurado em 2016, além do skate, o espaço contempla a prática de outros esportes, como BMX e patins.

Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 5257, Vila Sônia

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 6h às 18h.

Parque Chuvisco

Próximo ao aeroporto de Congonhas, o skate park foi inaugurado há dois anos com a assinatura do campeão mundial de skate Murilo Peres. Além dos dois mil metros quadrados de área e 29 obstáculos para prática das modalidades street e park, o local conta ainda com ciclovia, quadras poliesportivas e equipamentos de ginástica.

Endereço: Av. Doutor Lino de Moraes Leme

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 7h às 19h.

Skate Park da Mooca

Com consultoria dos skatistas profissionais Mailton dos Santos e Rony Gomes, a prefeitura de São Paulo inaugurou o skate park na zona leste de São Paulo em meio às árvores do antigo clube no local. Com muito verde, o skate park possui bastante sombra nas pistas.

Endereço: Rua Taquari, 549, Mooca

Horário de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 9h às 20h. Sábado e domingo das 9h às 18h.

