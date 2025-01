Shows, peças e exposições: o que fazer no fim de semana em São Paulo

Confira os destaques culturais deste fim de semana em São Paulo com shows como o encerramento da SUPERTURNÊ de Jão no Allianz Parque; exposições como "Bruce LaBruce sem censura" no MIS; e a estreia teatral de "O Jardim das Cerejeiras" no Sesc Consolação.

Shows

Jão – SUPERTURNÊ

O cantor Jão encerra sua SUPERTURNÊ com uma apresentação especial, celebrando o sucesso de sua carreira e performances anteriores esgotadas no sábado, 18 de janeiro, no Allianz Parque.

Melly part. Liniker

No dia 18 de janeiro Melly apresenta o show do álbum “Amaríssima” na Casa Natura Musical, em uma noite que vai contar com participação especial de Liniker.

Serviço: Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo. Show: 18 de janeiro. Abertura da Casa: 19h30. Classificação: 18 anos. Ingressos de R$ 30 a R$ 220.

Frequências: Abacaxepa e Samuca e a Selva

No dia 19 as bandas Abacaxepa e Samuca e a Selva se apresentam na edição do projeto Frequências, que promete dois shows imperdíveis em uma única noite na Casa Natura Musical. Pensando nas muitas possibilidades de encontros que a música brasileira e internacional nos permite, a Casa Natura Musical criou o projeto Frequências, um show duplo com artistas de diferentes cenas com a mesma sintonia, e nesse ano estreia as edições com o show de janeiro.

Serviço: Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo. Show: 19 de janeiro. Abertura da Casa: 17h30. Classificação: 18 anos. Ingressos: de R$ 25 a R$ 190.

Exposições

Bruce LaBruce sem censura - MIS

O MIS apresenta a exposição inédita e autoral “Bruce LaBruce sem censura”, que celebra a carreira de um dos cineastas contemporâneos independentes mais instigantes, traçando um panorama da obra audiovisual de Bruce e culminando em uma instalação baseada em seu último longa-metragem, “The Visitor”.

Serviço: de terças a sextas, 10h às 20h; sábados, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h. Local: Espaço Maureen Bisilliat – MIS. Avenida Europa, 158 - Jd. Europa - São Paulo. Ingresso: gratuito (retirada de ingressos na bilheteria do MIS, sem agendamento prévio)

MIS: exposição homenageia cineasta Bruce LaBruce (MIS/Divulgação)

Casa Mário de Andrade

A Casa Mário de Andrade inaugura em 18 de janeiro o Jardim das crianças, um espaço arborizado para crianças da primeira infância e seus cuidadores para vivências lúdicas com as artes, além de um painel colaborativo que estimulará os visitantes a usarem toda a expressão artística.

Próximo ao metrô Marechal Deodoro, o museu Casa Mário de Andrade traz mais uma novidade para 2025. O projeto Ateliê do Mário estreia em 18 de janeiro, das 10h às 17h30, onde o público é convidado a contribuir em intervenções artísticas usando a criatividade e estimulando o sentido de coletividade.

Nesta primeira ação, aberta até 28 de fevereiro, será criado um painel colaborativo com o tema “O Carnaval e a cidade de São Paulo”, localizado na área de convivência, no qual os visitantes poderão manifestar suas sensações, vivências e relação com a festa popular e a cidade de São Paulo.

Serviço: de terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 com permanência até às 18h. Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda

Teatro

O Jardim das Cerejeiras

Após a montagem de “As Três Irmãs e a Semente da Romã" (premiada pela APCA - Associação Paulista de Críticos de Arte e pelo Prêmio Shell como a melhor direção teatral de 2022), a Companhia da Memória estreia "O Jardim das Cerejeiras", o último texto, de Anton Tchekhov (1860-1904). A temporada acontece no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, de 18 de janeiro a 2 de março de 2025, com sessões às sextas e sábados, às 20h, e domingos e feriado, às 18h. Também haverá três apresentações às quintas-feiras - nos dias 6 e 13 de fevereiro, às 15h, e no dia 27, às 20h. No dia 13 a apresentação contará com tradução em Libras.

“Tchekhov concebeu a peça para o Teatro de Arte de Moscou e a entregou completa para Stanislávski e Dântchenko ainda em outubro de 1903. Stanislávski não gostou da última cena do segundo ato e pediu para cortá-la. A versão oficialmente publicada acabou por suprimir definitivamente esta cena, e assim, as montagens mundiais da peça encenaram esta versão secundária do texto, e o público, em escala global, talvez nunca tenha tido a oportunidade de assistir à peça como Tchekhov a concebeu originalmente”, revela o diretor Ruy Cortez.

"Na nossa montagem, a cena final suprimida por Stanislávski estará na íntegra. É uma cena de extremo lirismo. Um encontro entre duas pessoas que precisam confessar um ao outro, segredos e angústias que levam dentro de suas almas. E abaixo desta troca de confissões encontra-se também o motivo (leitmotiv) da peça como um todo, o desejo profundo de nós seres humanos de acolhimento e regeneração”, diz.

A montagem reúne no palco um elenco de 14 atores de cinco distintas gerações. Segundo Cortez, a Companhia da Memória considera que insistir em montagens com esta grande quantidade de atores em cena é intervenção afetiva, poética e de resistência cultural frente ao crescimento dos monólogos dramáticos e a este tipo de experiência teatral que reforça discursos cada vez menos plurais e complexos. Com essa abordagem, o espetáculo terá duração de 160 minutos, e intervalo de 15 minutos, entre o segundo e terceiro ato.

Serviço: de 18 de janeiro a 2 de março. Sextas e sábados, 20h. Domingos e feriado, 18h. Sessões dias 6 e 13 de fevereiro. Quintas, 15h. Dia 27 de fevereiro. Quinta, 20h. Sessão com acessibilidade em Libras: dia 13 de fevereiro. Local: Teatro Anchieta – Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque. Ingresso: R$70 (inteira), R$35 (meia-entrada) e R$21 (credencial plena)