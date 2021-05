Show e documentário de Dua Lipa e mais maratonas para ver no fim de semana

A cantora britânica Dua Lipa pode não ter levado o Grammy de Melhor álbum por "Future Nostalgia", mas certamente ficou marcada na memória de muitos como a artista que salvou o primeiro ano de pandemia. Meses depois de conquistar as paradas do mundo todo com um trabalho super coeso e recheado de smash hits como "Don't Start Now" e "Phisycal", em novembro a cantora transmitiu ao vivo (com cobrança de ingresso) o "Studio 2054", um show online e "unstaged" que foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo. Nesta semana, a apresentação chega à Globoplay acompanhada de um documentário sobre os bastidores da gravação.

Além do show, a EXAME selecionou também outras estreias dos streamings para curtir neste final de semana. Na Netflix, destaque para dois suspense psicológico e uma série documental sobre o dinheiro; já na Amazon Prime Video, uma série sobre uma menina escrava fugindo em busca de liberdade promete apresentar personagens fortes e em um roteiro instigante. Confira abaixo a seleção:

---

Explicando: o Dinheiro (Netflix)

A maioria das pessoas tem uma relação complicada com dinheiro — ansiosa, imprudente, evasiva ou obsessiva. E como falar sobre dinheiro é um tabu, podemos não perceber que somos como todo mundo. Mas "Explicando... Dinheiro" mostra tudo: como seu cartão de crédito pode estar prejudicando você; como os financiamentos estudantis se tornaram uma crise; por que a maioria de nós não conseguirá economizar o suficiente para a aposentadoria; e como fazemos apostas ruins e caímos em golpes ainda piores. A série analisa as fraquezas que todos nós temos quando se trata de dinheiro, as formas como elas são exploradas e as melhores estratégias para lidar com tudo isso.

---

A Mulher na Janela (Netflix)

A psicóloga infantil Anna Fox (Amy Adams) sofre de agorafobia. Confinada em casa, ela observa pela janela a vida aparentemente perfeita dos vizinhos da frente. Um dia, ela acaba sendo testemunha de um crime violento, que vira sua vida de cabeça para baixo. Baseado em um envolvente best-seller, este suspense psicológico adaptado por Tracy Letts revela segredos terríveis e mostra que nada é o que parece. Com Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore no elenco.

---

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

Em The Underground Railroad, Cora (Thuso Mbedu) é escrava e enfrenta desde cedo as dificuldades da vida. Ela trabalha em uma plantação de algodão no estado americano da Geórgia, onde não parece se enturmar com os outros escravizados. Mas tudo começa a mudar quando ela conhece Caesar (Aaron Pierre), um recém-chegado na região e que possui informações sobre uma ferrovia subterrânea que pode servir como uma rota clandestina de fuga. Ao longo de sua jornada, Cora se vê perseguida por Ridgeway (Joel Edgerton), um caçador de recompensas obcecado em levá-la de volta à fazenda da qual escapou – especialmente porque a mãe dela, Mabel (Sheila Atim), é a única que ele nunca conseguiu capturar. Enquanto viaja pelo país, Cora precisa lidar com o legado de sua mãe, que a abandonou, e com sua própria luta para alcançar a liberdade.

---

Dua Lipa: Studio 2054 (Globoplay)

Um ano após lançar um dos álbuns mais aclamados de 2020, Dua Lipa continuou a divulgação do Future Nostalgia com este show "unstaged", gravado especialmente para ser transmitido online e ao vivo, em março. Agora, a super produção chega aos streamings, para quem quiser assistir on-demand. Em 70 minutos de muita dança, Dua Lipa apresenta todos os hits do álbum, incluindo faixas da versão deluxe ou que foram lançadas fora dele, como remixes com a DJ americana The Blessed Madonna e "Prisioner", featuring com a Miley Cyrus.

---

Oxigênio (Netflix)

"Oxigênio" é um suspense francês dirigido por Alexandre Aja. O filme conta a história de uma jovem (Mélanie Laurent, "Esquadrão 6", "Bastardos Inglórios") que acorda em um tanque de criogenia sem saber quem ela é ou como foi parar lá. Com o oxigênio chegando ao fim, ela precisa reconstituir suas lembranças para sair deste pesadelo.