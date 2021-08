Shein lança reality show de moda "filantrópico" com Kardashian

Com peças de roupa vendidas a preços extremamente acessíveis, e diversas acusações de plágio por jovens estilistas, a gigante do fast fashion online, a chinesa Shein acaba de anunciar um reality show de moda.

A série Be Bold, Be You terá 30 competidores que serão reduzidos a 5 para uma final em Los Angeles, onde irão competir por um prêmio de 100 mil dólares e uma coleção cápsula no site da marca.

Com estreia marcada para este domingo (22), nomes famosos trazem audiência para o programa. Khloé Kardashian, o estilista da atriz Zendaya, Law Roach, os designers Christian Siriano (vencedor do reality Project Runway) e Jenna Lyons e a editora de moda Laurel Pantin serão os jurados do reality.

Segundo o site Business of Fashion, a série tem apoio do Shein X, “programa de aceleração de designers” da marca, que foi lançado em janeiro deste ano para combater “problemas recorrentes de violação na indústria”.

Segundo a varejista em comunicado à imprensa, “o programa reality show é uma das muitas grandes iniciativas filantrópicas da marca em 2021 e tem como objetivo reunir as pessoas na celebração da moda”.

O site, com atualização diária de 500 a 2 mil peças, já enfrentou polêmicas como a venda de tapetes de oração muçulmanos como tapetes decorativos e pingentes de suástica. A frequência de acusações de plágios também é alta.

Em publicação no Instagram, do site Diet Prada, que escancara os plágios na moda, a estilista Bailey Prado disse que mais de 40 de seus itens feitos à mão parecem ter sido copiados por Shein, alguns vendidos por menos de 10 dólares pelo site.

Segundo a publicação, “Os originais são criados à mão, empregando as técnicas de crochê para adicionar detalhes exclusivos, como recortes inesperados, babados e acabamentos de fios de pérolas”.

“Shein representa a mais nova onda de marcas de moda ultrarrápida que cresceram à medida que os consumidores buscavam novos looks da moda a preços ultra baixos. Eles são capazes de produzir até 100 unidades de um estilo em apenas 3 dias, permitindo que testem estilos com seu público para ver se terão sucesso. Teoricamente, essa poderia ser uma boa ferramenta para reduzir o desperdício devido à superprodução, mas seu uso atual como uma forma de baixo risco de experimentar designs de nicho parece muito mais nefasto”, continuou o texto.

Ainda que tenha feito contato com a Shein, 10 modelos de peças plagiadas foram removidas do site, mas 30 continuaram disponíveis.

“Tantas pessoas e influenciadores que ainda compram e fazem compras em empresas de fast fashion como a Shein. Eles estão ganhando milhões roubando de pequenos designers, então tudo o que eu quero é que as pessoas sejam informadas para que isso pare. Eu conheço tantos designers que passaram por essa situação, e para a minha marca, onde cada peça é feita à mão e personalizada, é devastador. Quero que as pessoas pensem sobre de onde vêm suas roupas”, disse Prado ao Diet Prada.

O reality show terá quatro episódios e será transmitido no YouTube, com a grande final em 12 de setembro.

