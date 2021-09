Shark Tank Brasil: o que foi destaque no primeiro episódio da 6ª temporada

Foi ao ar, na sexta-feira, 24, o primeiro episódio da sexta temporada de Shark Tank Brasil. O reality show do Sonny Channel oferece a novos empreendedores uma chance de conseguirem aportes financeiros para alavancar seus negócios com a ajuda de grandes empresários (os Sharks).

Desde a sua estreia no Brasil, o programa já atingiu cerca de 300 negócios em todo o país.

"Mais do que um entretenimento, o programa é uma ótima oportunidade para aprender sobre o universo do empreendedorismo e tirar dicas valiosas para a hora de buscar um investidor", afirma Carol Paiffer, jurada do reality e CEO da ATOM S/A, a maior empresa de traders da América Latina.

Na próxima terça-feira, 5 de outubro, ela vai participar da Virada do Empreendedor de Sucesso; uma imersão gratuita sobre empreendedorismo organizada pela EXAME Academy.

Durante o treinamento, Carol vai compartilhar dicas e aprendizados que acumulou ao longo de seus 16 anos empreendendo.

Shark Tank Brasil: destaques do 1º episódio

Apresentada por Luitha Miraglia, a nova temporada trará a história de 11 empreendedores — que, além de apresentarem seus negócios aos jurados, também irão compartilhar os desafios, os aprendizados e as superações de empreender em meio à pandemia de covid-19.

Nesse primeiro episódio, empreendimentos relacionados à inovação, moda e ao mercado pet ganharam destaque. Veja abaixo.

Gato e Café

O primeiro pitch foi o da carioca Giovanna Bernardo, que buscava um investimento de 400.000 reais em troca de 10% de participação em sua empresa. “Participar do Shark Tank tem sido um desafio, mas eu acredito muito na nossa ideia e no nosso propósito, então acho que os jurados também vão se encantar”, disse pouco antes de entrar no Tanque de Tubarões.

Apaixonada por gatos, Giovanna é dona da Gato e Café, uma cafeteria que promove a adoção consciente dos bichinhos. Para isso, além oferecer bebidas e alimentos para os humanos, o espaço também conta com uma ala onde é possível conhecer e adotar gatos de rua.

Ela contou aos jurados que a ideia de negócio veio após conhecer o conceito de “cat coffee” durante uma viagem ao Japão — e que, apesar de ter aberto a empresa em meio à pandemia, teve lucro em todos os meses de funcionamento.

Atualmente, seu faturamento é composto 80% da cafetaria; 15% da área de interação com os gatos (o valor pago para interagir com os felinos é utilizado para cuidar dos animaizinhos enquanto eles não encontram um lar); e 5% da linha de produtos próprios (como camisetas, canecas e outros objetos).

Ao final da apresentação, a empreendedora recebeu duas ofertas, mas acabou aceitando a da empresária Camila Farani, que ofereceu os 400.000 reais em troca de 20% de participação no negócio.

Netword Agro

Ana Carolina e seu pai Marcos são os fundadores da Netword Agro, uma empresa que realiza monitoramento digital de solos, lavouras e pastagens e entrega redução de custos de forma sustentável. Eles buscavam um investimento de 3 milhões de reais em troca de 10% da empresa.

Durante o programa, eles contaram aos Sharks que a Netword Agro têm uma média de 45% de margem líquida (o valor se refere ao ganho real da empresa após dedução de todas as despesas envolvidas na produção).

Após apresentarem seu modelo de negócios e tirarem as dúvidas dos Sharks, Marcos e Ana Carolina receberam duas propostas. Carol Paiffer ofereceu 40% pelo investimento de 3 milhões de reais na empresa, enquanto Semenzato e Camila se juntaram para oferecer 30% pelo mesmo valor.

Mas os participantes fizeram uma contraposta. “Nós gostaríamos que os três [Sharks] viessem juntos, porque acreditamos que todos têm valores a agregar ao que a gente quer fazer, mas o nosso limite de equity é de 20%”.

Veja abaixo qual foi a resposta dos jurados.

G.G.Rie

O terceiro e último pitch do programa foi o da candidata Allyne Turano. Ela é criadora da G.G.Rie, uma marca de lingerie plus size que, durante a pandemia, viu suas vendas online aumentarem de 10% para 92%.

Após um pitch bastante convincente, Allyne não conseguiu responder a algumas perguntas dos Sharks relacionadas à margem de lucro da empresa e lucro líquido de sua última linha de produtos e saiu programa sem nenhuma proposta.

O segundo episódio da sexta temporada do Shark Tank Brasil vai ar nesta sexta-feira, 1º de outubro, às 22h30.

Grupo Vip com Carol Paiffer

Além da aula gratuita sobre empreendedorismo com Carol Paiffer, no dia 5 de outubro, os participantes da Virada também terão acesso a um Grupo Vip, onde receberão conteúdos exclusivos e diários relacionados ao universo do empreendedorismo.

