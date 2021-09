Sex Education, Schumacher e Mike Tyson estreiam nos streamings

Um dos maiores sucessos recentes da Netflix, Sex Education ganha mais uma temporada neste final de semana. A estreia, superaguardada por uma legião de fãs da série, é uma das dicas que a EXAME separou para você curtir o final de semana com muita diversão. Valem a maratona, também, a série documental Untold, sobre a história de vida da ex-atleta e celebridade Caitlyn Jenner e um documentário sobre Mike Tyson.

Confira abaixo a seleção da EXAME para este final de semana:

---

Sex Education (Netflix)

Mais experientes. Mais fortes. Mais inseparáveis. A temporada 3 de Sex Education estreia em 17 de setembro. Nela, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) finalmente assumem o relacionamento oficialmente. Além disso, Otis (Asa Butterfield) passa a fazer sexo casual, ficando mais ousado e atrevido e Jean (Gillian Anderson) espera o nascimento de seu bebê.

---

Schumacher (Netflix)

Schumacher é o documentário definitivo sobre um dos maiores nomes da Fórmula 1. O único filme aprovado pela família do piloto, traz entrevistas raras e imagens de arquivos nunca antes reveladas, para traçar um sensível perfil do homem que foi 7 vezes campeão mundial. Veja mais detalhes sobre o filme aqui.

---

Esquadrão Suicida (HBO Max)

Reboot do longa original de 2016, o novo filme da Arlequina e sua turma chega ao streaming apenas 35 dias após estrear nos cinemas. Nele, o governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o Coronel Rick Flag.

---

Mike Tyson: Verdade Fora de Disputa (HBO Max)

Considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, Mike Tyson brilha agora em outro palco. Neste produção da HBO, o ex-campeão mundial dos pesos pesados apresenta um honesto e divertido espetáculo solo, dirigido pelo também lendário cineasta Spike Lee. Ele fala sobre os altos e baixos na carreira e na sua vida, os vícios e a época em que passou na prisão.

---

Everybody’s Talking About Jamie (Amazon Prime Video)

Everybody's Talking About Jamie é a adaptação do aclamado musical de mesmo nome. Na adaptação vamos acompanhar Jamie (Max Harwood), um jovem de uma pacata cidade que sonha em se tornar uma drag queen, mas a jornada até os palcos não vai ser nada fácil.