“Sex and The City” confirma nova temporada. Mas ainda há espaço para este tema?

Em 1998, Sex and The City estreava na televisão explorando o problema da época: mulheres solteiras com 30 anos e a baixa taxa bons partidos solteiros em Nova York. “Porque elas não se casam com um obeso?”, questiona um personagem nos primeiros minutos do episódio. Ainda que em 2021 estes assuntos sejam passíveis de cancelamento, a HBO Max acaba de confirmar mais uma temporada da série.

O último episódio da série foi ao ar em 2004, e desde então foram lançados dois filmes: um em 2008 e a continuação em 2010. As quatro atrizes principais participaram dos longas, o que não acontece agora na retomada da série. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estão confirmadas, já Kim Catrall, que interpreta Samantha Jones, a relações públicas com uma agenda cheia de romances, ficará de fora do revival.

A HBO Max confirmou que a série terá dez episódios e a temporada terá o título “And Just Like That…”. Em um comunicado, a emissora disse que “a série seguirá Carrie, Miranda e Charlotte enquanto elas navegam na jornada da complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos para a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade aos 50 anos”. As filmagens tem previsão de início para o fim da primavera.

Os temas de amor e sexo continuarão na trama, mas muito precisa ser adaptado para o público de 2021. Em setembro do ano passado, Sarah Jessica Parker disse ao Entertainment Tonight, que gostaria de ver o que aconteceu com as personagens. “Estou curiosa. O mundo mudou desde a série. Quer dizer, o mundo mudou muito com a tecnologia e mídia social. As personagens nunca falaram sobre mídia social, o que eu acho muito interessante, e também sobre política sexual e o movimento #MeToo. Acho que a Carrie Bradshaw seria muito gananciosa para compartilhar seus sentimentos e pensamentos.”

A HBO Max ainda está produzindo um remake das séries de sucesso “Gossip Girl” e um especial de “Friends”.