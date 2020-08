Série sobre o Chicago Bulls, da Netflix, vai continuar. Mas em podcast

Essa é para quem amou The Last Dance, fenomenal série produzida pela ESPN em parceria com a Netflix sobre a temporada de 1997 – 1998 do Chicago Bulls na NBA, que no Brasil saiu com o título de Arremesso Final. Sucesso de público durante o período de quarentena do coronavírus, o documentário volta agora, nesta segunda-feira 31 de agosto. Só que em podcast.

A saga de Michael Jordan e dos Chicago Bulls pelo sexto título vai continuar sem as lindas imagens de jogo e os bastidores de equipe, mas com entrevistas conduzidas pelo jornalista J.A. Adande, que cobre a NBA e os Bulls há décadas, e o jogador B.J. Armstrong, que venceu três campeonatos da liga.

A série de podcast é uma parceria agora da Audible, serviço de podcast da Amazon, com a NBA e vai se chamar Beyond The Last Dance. Serão dez episódios a princípio, com novas histórias da vencedora dinastia. Com duração de 40 minutos, cada episódio terá participação de ex-jogadores, treinadores e jornalistas que aturaram naquele período.

“À medida que continuamos a reimaginar nosso conteúdo e narrativa sobre nossos times, jogadores e história, Beyond The Last Dance serve como um trampolim enquanto buscamos novas oportunidades em podcasts”, disse David Denenberg, vice-presidente sênior de distribuição de mídia global da NBA e assuntos de negócios, em comunicado.

Arremesso Final ajudou a ESPN durante a pandemia do coronavírus. No momento em que as competições estavam suspensas devido às medidas de prevenção, a série bateu recorde e se tornou o documentário mais assistido de todos os tempos na emissora.

A série teve uma média de 5,6 milhões de telespectadores ao longo de sua exibição e foi trending topic no Twitter por cinco domingos consecutivos, de acordo com a ESPN. Na Netflix, ficou entre os top 20 de séries mais assistidas do mundo e em 11º lugar somente nos Estados Unidos.

Arremesso Final ainda recebeu indicação para o Emmy, a maior premição da TV americana, na categoria melhor documentário ou série baseada em fatos reais, melhor edição de imagens de um programa não-ficcional e melhor edição de documentário ou série não fictícia. O evento está marcado para 20 de setembro.

A Audible espera agora captar parte desse prestígio e audiência. O serviço anunciou um pacote promocional de assinatura por 7,95 dólares por mês, com acesso a uma grade de podcasts e programas de rádio online hospedados por celebridades.

Uma curiosidade será a participação de Scottie Pippen. O ala e principal companheiro de Michael Jordan não teria gostado da forma como foi retratado no documentário. Com salários bem inferiores aos dos companheiros de equipe, por um contrato assinado no início da carreira, Pippen teria se sentido desprestigiado. Talvez agora será possível ver – ou ouvir – sua versão.