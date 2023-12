10 hotéis nacionais e internacionais que ainda têm reservas para o Ano Novo

Enquanto muitos brasileiros já estão com suas passagens compradas desde o Carnaval, uma porção ainda não decidiu qual será seu destino para celebrar a entrada de mais um ano. Confira uma seleção de hotéis em diferentes regiões do Brasil e no Uruguai que ainda têm reservas para o Ano Novo.

Trancoso (BA)

Um refúgio luxuoso próximo da região da Praia do Espelho, no litoral sul de Trancoso, o recém-inaugurado Reserva Jacumã oferece integração perfeita à natureza, com conforto e privacidade — são apenas 15 acomodações, todas com vista para o mar. Para o final do ano conta com opções para sete dias, com meia pensão e ceia no dia 31, com música ao vivo, DJ e queima de fogos, a partir de R$ 80 mil. Há opções com piscinas privativas. O hotel butique oferece ainda heliponto homologado e está localizado a apenas 15 minutos de helicóptero do aeroporto de Porto Seguro.

Para reservas e mais informações: Tel: (73) 3191-2000 Site: https://www.reservajacuma.com.br/ Endereço: Estrada de Acesso a Jacumã, SN - Trancoso, Porto Seguro - BA, 45810-000

Itacaré (BA)

Txai Resorts em Itacaré (BA).

Sinônimo de experiências exclusivas, o Txai Resort Itacaré, situado no sul da Bahia, destaca-se ao apresentar programações especiais para as festividades de final de ano. Membro do seleto grupo Relais & Châteaux, o resort elaborou um roteiro exclusivo para o Ano Novo, que conta com diversas experiências exclusivas em meio à Mata Atlântica.

Disponível em dois programas criados para as datas, as atividades se integram de maneira harmoniosa às opções clássicas, que envolvem gastronomia, bem-estar e entretenimento que o Txai tradicionalmente oferece para famílias, casais e grupos de amigos.

Com um total de 38 acomodações, o resort conta com espaçosos apartamentos e bangalôs construídos sobre um elegante deck de madeira suspenso, o que proporciona ainda mais relaxamento e serenidade para todos os hóspedes. Além disso, dispõe de seis piscinas, dois bares, cardio fitness, sala de jogos, quadras de tênis e beach tênis.

Para aqueles que procuram momentos de aventura, estarão disponíveis também aulas de surfe, capoeira e um passeio pela fazenda de cacau, mediante disponibilidade e contratados à parte. O oásis ainda abriga o Spa Shamash, localizado no topo da colina, que oferece tratamentos, massagens, rituais e práticas de equilíbrio, além de dois restaurantes, o Orixás e Praia, que conta com opções elaboradas com ingredientes regionais combinados às técnicas de cozinhas internacionais.

Para o Réveillon, os programas de quatro e sete noites (de 27/12 a 3/1) apresentam uma proposta igualmente atrativa com pensão completa. Além da Ceia na noite de véspera e o almoço no dia 1º, com bebidas incluídas durante a ceia, haverá também um Cortejo a Iemanjá na praia e a espetacular queima de fogos no momento da virada, celebrando assim a chegada do novo ano.

Os programas começam em R$ 40,3 mil, para quatro noites no Apartamento Superior, e vão até R$ 98,71 mil, por sete noites no Bangalô Premium.

Para reservas e mais informações: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48

Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts.com.

João Pessoa

BA'RA Hotel.

A capital do estado onde o sol nasce primeiro nas Américas irá receber uma festa inesquecível, em frente ao BA’RA Hotel, na Praia do Cabo Branco. Do alto do hotel, será possível acompanhar tudo com vista privilegiada. Os restaurantes Iocá e Orama oferecem uma experiência gastronômica completa, com bufê de jantar, drinques no spa, passeios e noite da virada com ceia e show ao vivo custa a partir de R$ 13,37 mil mais taxas e é válido para o mínimo de quatro dias.

Para reservas e mais informações: Tel: (83) 3035-6801. Site: https://barahotel.com.br Endereço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB, 58045-010

Lapa (PR)

Lapinha Spa, no Paraná: inteligência artificial para criar “diário do sono”

A Lapinha, primeiro Spa médico do Brasil, é o lugar ideal para quem busca aproveitar o Natal e o Réveillon em contato com a natureza, sem perder as comemorações e tradições da data. Longe de toda a agitação dos grandes hotspots de final de ano, a Lapinha oferecerá em sua singular estrutura, que conta com uma natureza exuberante, ar puro, água alcalina e alimentação orgânica, uma programação especial com um musical exclusivo, além de uma ceia diversa e nutritiva preparada pela equipe de chefs do spa.

Os valores são a partir R$ 16.707.

Para reservas e mais informações: Tel: 0800 643 1090. Site: https://lapinha.com.br/ Endereço: Estrada da Lapa, Km, 16 - 5 - Fazenda Margarida, Lapa - PR, 83750-000

São Paulo

Palácio Tangará.

Embalado pelo som de música ao vivo e DJ, o Salão Cristal, maior salão de festas do hotel com terraços voltados para o parque, terá um bufê especial assinado pelo chef executivo Filipe Rizzato, acompanhado de champagne Moët & Chandon. O evento oferece todo bar incluso, com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Além da grande celebração, o pacote inclui recreação infantil para os pequenos, café da manhã no Tangará Jean-Georges, late checkout e o famoso Brunch do Palácio no dia 1º de janeiro. As reservas já estão disponíveis pelo valor de R$ 15.298 para duas pessoas e duas noites.

Para os que procuram uma noite mais intimista, a sugestão é desfrutar uma ceia no premiado restaurante Tangará Jean-Georges, acompanhado de jazz ao vivo e da exclusiva champagne Ruinart, produzida pela casa mais antiga do mundo. O cardápio autoral em seis tempos, acompanhado de opções de vinhos e destilados premium, será assinado pelo estrelado chef francês Jean-Georges Vongerichten em parceria com o chef executivo Filipe Rizzato. Após a ceia, o acesso à festa do Salão Cristal é livre, para garantir o brinde e a balada noite adentro. O pacote, para duas pessoas em duas diárias, já está disponível para reserva pelo valor de R$ 15.958. No valor está incluso recreação infantil no Kids Club, café da manhã no Tangará Jean-Georges, late checkout e o Brunch do Palácio no dia 1º de janeiro.

Para os que desejam apenas aproveitar a gastronomia refinada do hotel, outra opção é adquirir as ceias e o brunch de Réveillon separadamente. As reservas podem ser feitas a partir de R$ 3,2 mil por pessoa no Tangará Jean-Georges, R$ 2,9 mil por pessoa no Salão Cristal e R$ 590 por pessoa para o Brunch do Palácio, ainda incluindo 10% de desconto em cada reserva. Todos os pacotes podem ser parcelados no cartão de crédito em até 6 vezes sem juros.

Para reservas e mais informações: Tel: (11) 4904-4001. Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP Site: https://www.oetkercollection.com/hotels/palacio-tangara/

Fortim (CE)

Vila Selvagem

Vila Selvagem.

O hotel de charme Vila Selvagem está em uma área de 20 mil metros quadrados à beira-mar, localizado na cidade de Fortim, a 130 km de Fortaleza, na praia do Pontal de Maceió. Sua conceituada hospitalidade e bom gosto refletido em obras de arte de artistas nacionais e internacionais, o tornaram ao longo dos anos um local preferido para descanso e desfrute de uma alta gastronomia, spa com tratamentos exclusivos e duas piscinas, após horas dedicadas ao velejo. Ao todo são 31 bangalôs, bem arejados e rodeados por um belo jardim e duas majestosas piscinas. Sua estrutura ainda conta com um beach bar e dois bares internos, um restaurante com cozinha aberta e vista para o mar. Entre as novidades para o final do ano estão as cinco novas acomodações com jacuzzi privativa, o Ywi Spa, novo spa com tratamentos exclusivos com produtos da Amazônia, uma academia e duas quadras de paddle tennis.

Os pacotes para o Réveillon são de sete noites partem de R$ 29,12 mil para casal, no bangalô luxo frente mar, até R$ 47,32 mil, no Bangalô família para quatro pessoas. Inclui café da manhã e jantar especial com bebidas selecionadas, celebração com música ao vivo, open bar de drinques e queima de fogos.

Para reservas e mais informações: Tel: (88) 3413.2031 Cel.: (88) 99990-5555. Site: http://www.vilaselvagem.com. Endereço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia de Pontal do Maceió, Praia de Pontal do Maceió, Fortim, Ceará

Jaguaríndia Village

Jaguaríndia Village tem bangalôs com piscina privativa e cardápio feito por chef com estrela Michelin

Em uma área de 50 mil metros quadrados de frente para mar, e próximo às margens do Rio Jaguaribe, o hotel Jaguaríndia Village é cercado por uma vegetação nativa e dunas, onde estão 30 acomodações, divididas em amplos bangalôs e apartamentos, uma grande estrutura e entretenimento ao ar livre, incluindo seis quadras de beach tennis, spa com produtos orgânicos e área de ioga, um centro de kitesurf e uma oca kids.

O restaurante JAG, com vista para o mar e a piscina semiolímpica, ganhou consultoria do chef estrela Michelin, Emmanuel Ruz. O hotel também conta com um SPA, uma escola de kitesurf e seis quadras de beach tennis. Na noite de Réveillon será oferecido um jantar especial de Ano Novo com bebidas selecionadas, música ao vivo e DJ, open bar, e queima de fogos. O pacote com cinco noites com café da manhã no Bangalô Oceano & Piscina para casal é de R$ 37,7 mil, e no apartamento Gran Villa Jardim, para seis pessoas é de R$ 54,6 mil.

Para reservas e mais informações: Tel: (88) 98145-0841. Site: http://www.jaguarindiavillage.com. Endereço: R. Praia Canoe Jaguaribe - Canto da Barra, Fortim - CE

Rio de Janeiro

Arpoador

Vista da piscina do hotel Arpoador.

Conhecida como "Cidade Maravilhosa", o Rio de Janeiro é o destino procurado por turistas para se reenergizarem. A Praia do Arpoador é um dos pontos-chave da cidade, e onde está localizado o hotel que carrega o mesmo nome da famosa faixa litorânea que vai desde Copacabana a Ipanema e é considerada o berço do surfe.

Fundado em Julho de 1974 por Manoel e Rachel Strosberg, o Hotel Arpoador passou por recente retrofit, com utilização de piso em madeira (alusão a um deque de barco), palha, fibras, linho e algodão, que trazem a exuberância da natureza para os espaços internos, com paletas de cores e texturas exclusivas. No último andar, o terraço debruçado sobre o mar traz uma piscina triangular com uma das vistas mais deslumbrantes do Rio. Já no lado com vista para a cidade, um espaço dedicado a wellness com sauna, sala relax para massagem e outra para exercícios. Pacotes de quatro diárias para até duas pessoas nas noites: 29, 30 e 31/dez com possibilidade de check in 28 ou 29/dez em quarto grande com vista para o mar partem de R$ 24,35 mil + 10% serviço + 5% ISS.

O hotel contará com menu de Ano Novo no Arp bar de praia. O serviço começa as 21h do dia 31 de dezembro e vai até 1h do dia 1º de janeiro. Abrindo os trabalhos, snacks de macaron caprese; cone de lentilha, cebolas e pó de bacon. As entradinhas serão compostas de cenouras, berinjelas, pasta tzazaki; terrine de tomates, queijo feta, ervas aromáticas e atum, avocado, salsa macha. O prato principal traz legumes assados; polvo, lardo, espuma de batatas, páprica defumada e ribeye, hollandaise de funghi. Para finalizar, sobremesas como laranja defumada, granita campari, mascarpone; torta de pêssego e vanilla do cerrado e ainda, entremet de chocolate e creme de coco queimado. Os valores variam entre R$ 805 e R$ 1,14 mil, a depender da localização das mesas reservadas.

Para reservas e mais informações: Rua Francisco Otaviano, 177 - Ipanema. (21) 2529 1000. reservas@hotelarpoador.com. hotelarpoador.com

Ipanema Inn

Quarto do hotel Ipanema Inn.

Com 47 anos de história em uma das praias mais famosas do país, o hotel urbano e de bairro que tem o mar logo na esquina convida os hóspedes para hospedagens e ceia no Quitéria Café.

Na virada do ano, o Quitéria Café promete uma celebração cheia de brasilidade e sabores memoráveis. O menu de Ano Novo (R$ 314 por pessoa), que acontecerá no dia 31 de dezembro, a partir das 21h, inclui Couvert com pão de fermentação natural, chutney de goiaba e queijo minas, Entrada com croqueta de camarão com linguiça curada e gel de cambuci, Principais, oferecendo escolhas como Filé de pescada com molho de moqueca, purê de banana da terra e farofa de castanha de caju, Filé de sol com roti de rapadura, canjiquinha cremosa, picles de abóbora e quiabo tostado, e Cenoura glaceada com dukka, canjiquinha cremosa, roti de vegetais e para finalizar Mousse de pão de mel, caramelo de chocolate branco e nibs de cacau.

Já os pacotes de quatro diárias para até duas pessoas, com obrigatoriedade nas noites: 29, 30 e 31/dez, com possibilidade de check in 28 ou 29/dez em quarto superior com vista para a cidade partem de R$ 8.825 + 10% serviço + 5% ISS.

Para reservas e mais informações: R. Maria Quitéria, 27 - Ipanema. (21) 2529 1000/(21) 96746 0778

reservas@ipanemainn.com.br

Uruguai

Hotel Fasano Punta del Este.

Punta del Este, no Uruguai, é um dos destinos mais badalados da América do Sul. Extremamente vibrante no verão, essa pequena cidade-balneário, que fica a cerca de 1 hora de distância da capital, Montevidéu, é bastante tranquila e autêntica no restante do ano. Em qualquer época, é uma bela opção para escapadas restauradoras. Das praias e beach clubs aos cassinos, galerias de arte e excelentes restaurantes, Punta reúne atrações que agradam aos viajantes mais exigentes e experientes — em um cenário de paisagens arrebatadoras.

E é justamente nesse cosmopolita e sofisticado balneário que fica uma das duas únicas propriedades do Grupo Fasano fora do Brasil: o Hotel Fasano Las Piedras, idilicamente instalado bem no topo de um vasto planalto às margens do Rio Maldonado, com vista panorâmica para os arredores. "É um dos lugares mais bonitos que já vi", define Gero Fasano. "Uma paisagem única, uma mistura de Toscana com o interior da Inglaterra e tudo isso perto do mar", descreve.

Localizada na luxuosa região de La Barra, a propriedade ocupa uma antiga estância de 480 hectares preservados que combina com perfeição a elegância rústica do campo uruguaio com a sofisticação descontraída de Punta del Este em design assinado pelo premiado arquiteto Isay Weinfeld. O local é sede também do Las Piedras Villas & Estâncias, parceria do Grupo Fasano com a JHSF, que oferece propriedades exclusivas de até 3 hectares com o serviço do hotel. O hotel é conhecido pela sua agitada festa de Ano Novo. Restam poucas unidades disponíveis para o fim do ano. Preço do pacote sob consulta.

Para reservas e mais informações: Cno. Cerro Egusquiza Y Paso Del Barranco, S/N - Punta del Este, Maldonado. Tel: +598 4267 0000. E-mail: puntadeleste@fasano.com.br