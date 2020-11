Sem descontos e com foco na França, importadora Cellar Vinhos cresce 500%

A receita seguida por inúmeras importadoras de vinho no Brasil envolve descontos e mais descontos. Que, a bem da verdade, as obrigam a inflar os preços iniciais dos produtos, para evitar prejuízos – não há mágica. Outra decisão comum do setor é vender tanto para restaurantes e mercados quanto para o consumidor final. É uma decisão que, fatalmente, penaliza o último da lista, para quem os preços acabam ficando mais caros – que restaurante ou supermercado vai comprar vinho de um importador que vende para o consumidor final produtos pelo mesmo valor?

Bourgogne Aligoté 2017: R$ 195 na Cellar Vinhos Bourgogne Aligoté 2017: R$ 195 na Cellar Vinhos

A importadora Cellar Vinhos não faz nada disso e ainda assim registrou um crescimento de 500% em faturamento de setembro de 2019 até aqui. Foi quando a companhia, fundada em 1995 por Amauri de Faria, ganhou novos sócios, entre os quais Julia Frischtak e Rodrigo Malizia, e evidente novo gás.

“Nosso objetivo é lidar com o consumidor de forma transparente, sem descontos enganosos ou preços inflados”, explica Julia, que responde pela área comercial. “Não apostamos em vinhos baratos, mas fazemos questão de bater o martelo em preços justos e atuar de maneira correta, enquanto algumas importadoras ainda recorrem a estratégias questionáveis”. Com centenas de seguidores no Instragram Malizia faz as vezes de porta-voz da companhia – sua conta na rede social é @malizia_vinhos; a da importadora, @cellarvinhos.

Raisin de Loup Blanc: R$ 195, na Cellar Vinhos Raisin de Loup Blanc: R$ 195, na Cellar Vinhos

O foco da Cellar são os vinhos produzidos na França, mais exatamente os da festejada região da Borgonha. A empresa dá preferência a produtores menores e rótulos que refletem seus terroirs a contento e obedecem a preceitos orgânicos e biodinâmicos, por exemplo. “Mas sempre sem descuidar da curadoria, porque também não faltam vinhos naturais ruins”, Julia ressalva. A meta agora é também começar a importar rótulos de Portugal e da Espanha.

Saumur Champigny 2019: R$ 235, na Cellar Vinhos Saumur Champigny 2019: R$ 235, na Cellar Vinhos

Em nome da transparência, a importadora sempre informa à clientela sobre a chegada de cada novo contêiner. O que acaba de desembarcar no Brasil é o de número seis, com o mesmo tanto de novos produtores. Alguns deles: Jean-Baptiste Souillard e Entrefaux, duas estrelas do Rhône, e Vincent Pinard e Domaine des Roches Neuves, do Loire. O Château La Grave-Figeac de St Emilion, de Bordeaux, é mais uma grande novidade.

Sancerre Blanc “Florès” 2018: R$ 345, na Cellar Vinhos Sancerre Blanc “Florès” 2018: R$ 345, na Cellar Vinhos

Um dos destaques da nova seleção é o Bourgogne Aligoté 2017, vendido a 195 reais. É o mesmo preço do Raisin de Loup Blanc. O Saumur Champigny 2019 está a 235 reais e o Crozes-Hermitage/Domaine des Entrefaux 2018 está à venda por 275 reais. O site da importadora é cellarvinhos.com e ela entrega em todo o território nacional. Para os dois próximos meses é esperado um faturamento recorde.