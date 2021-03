Sem bateria? Confira oito resorts pelo Brasil para fazer um detox digital

Passar horas a fio em frente às telas de seus computadores, tablets ou smartphones tornou-se uma rotina na pandemia. Reuniões, aulas e até happy hours se transformaram em chamadas de vídeo. No celular, mensagens e notificações constantes, sejam de trabalho ou pessoais. E não podemos nos esquecer das redes sociais, que ocupam boa parte do dia. Com esse comportamento cada vez mais recorrente durante a pandemia, “fugir de casa” e sair do ambiente online tornou-se quase urgente. Mas, não é preciso percorrer longas distâncias ou ficar totalmente isolado: resorts cercados pela natureza oferecem o desejado “detox digital”.

Em uma pesquisa sobre FOMO (Fear of Missing Out) ou o ‘medo de ficar por fora’ do que está acontecendo nas redes sociais, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro identificou que 34% das pessoas entrevistadas admitiram ter ansiedade ao ficarem longe de seus celulares, já outros 54% têm medo ou se sentem mal quando não estão com o aparelho.

Com o propósito de ajudá-lo a se desconectar, o Zarpo, agência online de curadoria de hotéis, selecionou algumas opções de hotéis para colocar o celular em modo avião até o fim da estadia.

1. Club Med Lake Paradise - Mogi das Cruzes (SP)

O resort Club Med Lake Paradise está em Mogi das Cruzes, a uma hora de São Paulo. O resort possui quatro piscinas (entre elas uma principal, com bar e uma aquecida), arvorismo com tirolesa, trapézio, quadras esportivas e, com custo extra, campo de golfe e aluguel de bicicletas. Por estar à beira de uma represa, hóspedes podem praticar vela, stand up paddle e caiaque. À noite, tem festas com DJ e gincanas. Além do lazer, o resort é all-inclusive e conta com dois restaurantes, uma lanchonete e três bares.

2. Club Med Rio das Pedras - Mangaratiba (RJ)

Próximo a Angra dos Reis, à beira de uma praia privativa, o resort conta com três piscinas (uma delas silenciosa, exclusiva para adultos), quadras esportivas, arco e flecha, caiaque, esqui aquático e wakeboard. À noite tem programação de shows e festas, com night club. As refeições do all-inclusive são servidas em dois restaurantes (um principal e um sazonal) e dois bares.

3. Mavsa Resort - Cesário Lange (SP)

No interior de São Paulo, o Mavsa Resort fica a cerca de duas horas de carro da capital. Cercado por natureza, o resort conta com quatro piscinas (entre elas uma coberta e aquecida e uma infantil), quadras de tênis, vôlei de areia e campo society, arco e flecha, arvorismo, tirolesa e rapel. Tem também lago para caiaque, pedalinho, stand up paddle e pesca, minifazenda e minizoo. Crianças se divertem com recreação monitorada e com o espaço Cidade dos Sonhos. A experiência é all-inclusive, com refeições servidas no restaurante principal, além de quatro bares.

4. Bourbon Atibaia Resort - Atibaia (SP)

A apenas uma hora da capital paulista, o resort conta 400 mil metros quadrados, quatro piscinas, campo de futebol, ginásio poliesportivo, quadras de tênis, arco e flecha, arvorismo e trilhas. Para as crianças, há diversas áreas da Turma da Mônica, com brinquedos na piscina infantil, espaços temáticos cobertos, espaço Chico Bento e espaço Turma da Mônica Baby. A diária inclui pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar.

5. Enotel Acqua e Convention - Porto de Galinhas (PE)

Enotel Acqua Club e o Enotel Convention & Spa compõem um único complexo à beira-mar de Porto de Galinhas, Pernambuco. Além de ser pé na areia, os hóspedes podem desfrutar de todas as comodidades dos resorts, sem restrições. O hotel conta com complexo aquático de 3 mil metros quadrados (com rio lento, piscina de ondas e piscina infantil com playground aquático), quadras de diferentes modalidades e programação diária de atividades para diferentes idades. A pensão também é all-inclusive, com oito bares, dois restaurantes principais e cinco exclusivos para jantar, com gastronomia regional, italiana, portuguesa e mais.

6. Iberostar Praia do Forte - Mata de São João (BA)

Em um dos principais destinos baianos, o resort conta com seis piscinas, quadras de tênis, centro esportivo, arco e flecha, salão de jogos e intensa programação de lazer para diferentes idades: aulas e gincanas para adultos, espetáculos noturnos no teatro e festas na boate. Refeições principais, petiscos e bebidas, no modelo all-inclusive, são servidos em cinco bares, uma cafeteria e seis restaurantes, com especialidades orientais, francesas, italianas e baianas.

7. Resorts Rio Quente - Caldas Novas (GO)

Um dos maiores destaques de Rio Quente é o parque aquático Hot Park que, frequentemente listado entre os melhores do Brasil, conta com piscinas, rio lento, praia artificial, áreas infantis e brinquedos radicais. Tem ainda o Parque das Fontes, com piscinas, duchas e ofurôs de águas naturalmente quentes, o Toldo do Bosque, com shows e apresentações, e a Equipe Boto, que comanda as atividades no complexo.

8. Costão do Santinho Resort - Florianópolis (SC)

À beira mar na Praia do Santinho, o resort conta com um dos modelos all-inclusive mais completos. Com programação diária de atividades, tanto para adultos quanto para crianças, além de infraestrutura com nove piscinas, cinema, cassino, sala de jogos, quadras de tênis, campo de futebol e parque ecológico com arvorismo, tirolesa e arco e flecha. À noite, o resort oferece espetáculos e festas. Quanto à gastronomia e aos drinks, são quatro bares e oito restaurantes, que servem pratos desde a culinária italiana à japonesa.