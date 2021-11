Seleção venezuelana apresenta argentino Pékerman como novo técnico

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) apresentou o argentino José Pékerman nesta terça-feira como o novo técnico da seleção da Venezuela.

"Sei que estou no lugar certo", disse Pékerman em coletiva de imprensa com o presidente da FVF, Jorge Giménez.

O contrato é de cinco anos, informou Giménez, sem dar mais detalhes de imediato.

"Hoje é um dia de muita felicidade para todos nós e para todos os que sonham em ver nossa seleção nacional transcender", disse o presidente da FVF, citado na conta da "Vinotinto".

A Venezuela foi liderada no último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar por Leonardo González, que assumiu a responsabilidade como interino.