Seleção brasileira de futebol não veste agasalho da Peak no pódio

Os jogadores da seleção brasileira de futebol foram ao pódio com o agasalho amarrado na cintura ao pódio, depois da vitória contra a Espanha na final dos Jogos de Tóquio. Por que isso importa? Porque isso pode indicar uma queda de braço entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A seleção masculina descumpriu uma determinação do Comitê de vestir o agasalho oficial da delegação fornecido pela empresa chinesa Peak. Essa é uma obrigação contratual que vale para as equipes de todas as modalidades olímpicas.

Até os Jogos do Rio de 2016 o contrato do COB era com a Nike. A marca americana rompeu o contrato para esta edição da Olimpíada. O COB então fechou contrato com a Peak, que cedeu as peças para toda a delegação em troca de exposição em momentos como a da premiação.

A CBF, no entanto, parece ter feito questão de exibir o uniforme da Nike, contrariando o COB e o Comitê Olímpico Internacional. Por isso a cena que você aqui. A decisão dos jogadores pode gerar problemas de renovação de contrato com a Peak.