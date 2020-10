Seita sexual da atriz Allison Mack, de “Smallville”, ganhará nova série

Depois de a HBO lançar em agosto a série “The Vow”, uma narrativa documental de 9 episódios que conta a história da seita sexual NXIVM, liderada pelo empresário e guru americano Keith Raniere e que tinha como aliciadora a atriz Allison Mack, que deu vida à personagem Chloe Sullivan na série “Smallville”, o canal de TV StarzPlay lançara no dia 15 de novembro uma nova série sobre a seita, narrada pelas atrizes India Oxenberg e Catherine Oxenberg, mãe e filha que foram reféns da organização durante anos.

Pela primeira vez, na última terça-feira, India Oxenberg falou sobre os abusos sexuais que sofreu na NXIVM no programa matinal “Good Morning America”, da ABC. Em entrevista promocional da nova série, que se chamará “Seduced: Inside the NXIVM Cult”, India contou que ela e sua mãe, Catherine, foram atraídas para os cultos que prometia ser um grupo de autoajuda. “Quando você não sabe, é tão fácil ser desencaminhada, especialmente por pessoas que são mestres em manipulação”, disse, acrescentando que chegou a pagar cerca de 100.000 dólares durante os anos que fez parte da organização e que foi estuprada pelo líder do grupo, Keith Raniere.

Segundo relatos das vítimas da NXIVM, as mulheres da seita eram constantemente abusadas sexualmente e algumas delas foram até mesmo marcadas com ferro quente. India ainda disse ao “Good Morning America” que a atriz Alisson Mack a forçou a entregar fotos nua como forma de extorqui-la.

No início desse ano, promotores do estado de Nova York pediram prisão perpétua ao guru Keith Raniere. Alisson Mack, braço direito do empresário, admitiu culpa por aliciar mulheres e foi condenada a 7 anos se prisão.