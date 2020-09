Segunda temporada de “The Mandalorian” estreia em outubro

A saga de Baby Yoda já tem data para recomeçar. A Disney + confirmou nesta quarta-feira, 2, a data de lançamento da segunda temporada da série The Mandalorian. A produção deve chegar no catálogo fim de outubro. “Este é o dia. Novos episódios começam a ser transmitidos no dia 30 de outubro”, anunciou em sua conta no Twitter.

A série é fruto da expansão da saga Star Wars e trouxe na primeira temporada a vida de um caçador de recompensas que se depara com o queridinho da internet, Baby Yoda.

A plataforma já anunciou que chega no Brasil no dia 17 de novembro, pouco tempo depois da estreia de The Mandalorian. A Disney + trará filmes e séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.