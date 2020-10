Segredos para escolher o painel de TV ideal para o seu quarto

Todo quarto é um ambiente privado. Sua função principal é abrigar os moradores na hora do descanso e recolhimento. Contudo, sabemos que tal cômodo, dependendo da situação, pode oferecer muitas outras possibilidades. Ele pode, por exemplo, dispor em seu mobiliário de um painel para TV. Que convida a vários momentos especiais no recinto, entre amigos ou familiares.

Ambiente criado por Degradê Decoração Ambiente criado por Degradê Decoração

O que não pode faltar na decoração do quarto

Cada ambiente de casa é projetado para desempenhar uma função. Quartos servem como local de descanso. Mas, além de dormir, as pessoas podem desenvolver outras atividades no local – estudo, trabalho, leitura e até pequenas refeições. Tudo isso só é possível se um certo zoneamento for respeitado e haja os móveis certos.

Ambiente criado por GoUp Arquitetura Ambiente criado por GoUp Arquitetura

A cama, claro, é a peça mobiliária que definitivamente não pode faltar. Para acompanhar, cabeceira e criados-mudos. Cômodas são ótimas peças para guardar roupas mais leves – e elas ainda podem servir de trocador em quartos de bebês. Já artigos volumosos, como malas e roupas de cama, podem ficar em um roupeiro. E ainda é possível ter armários aéreos em torno da cama, assim como um baú.

Em alguns casos, vale a pena prever a instalação de outros móveis para a decoração do quarto. Pensando nos jovens, o melhor é reservar um espaço para uma escrivaninha ou mesinha para computador, além de estantes e nichos para livros.

Já as crianças necessitam de espaço para guardar brinquedos. E muitos adultos desejam ter no quarto uma penteadeira, assento para calçar os sapatos, sapateira e poltrona de leitura. E não podemos esquecer da estrela desta matéria, o painel para TV, bastante utilizado nas ambientações de salas de estar.

Com dimensões e formatos diferentes, esta peça também pode se adequar às decorações de home office, cozinha, varanda e quarto.

Ambiente criado por Gustavo Motta Ambiente criado por Gustavo Motta

Painéis próprios para quartos

Todos os modelos que ilustram essa página são exemplos de peças de madeira – acima de tudo, de madeira aglomerada, como MDF. Claro que há alternativas diferentes. E nunca podemos esquecer da possibilidade da madeira maciça. O ideal, para solucionar qualquer projeto de decoração, é dar preferência a peças planejadas. Também vale para os painéis para TV. Feitos sob medida, ocupam menos área e podem se juntar à escrivaninha, por exemplo, à penteadeira e aos criados-mudos.

Ambiente criado por GF Projetos e Patrícia Hagobian Ambiente criado por GF Projetos e Patrícia Hagobian

Dicas para a instalação

É importante ressaltar alguns detalhes dos painéis de TV para o quarto. Em primeiro lugar, lembre-se que, neste ambiente mais compacto, o ideal é que, quanto mais livre a área de piso, melhor. Isto quer dizer que todos os equipamentos complementares – como o receptor da TV a cabo – devem ficar em uma prateleira superior. Assim será mais fácil circular no ambiente.

Também é preciso ressaltar que o painel deve ser, preferencialmente, instalado de frente para a cama. Leve em conta, ainda, a altura da TV. Ninguém deveria precisar inclinar a cabeça ou precisar olhar muito para cima para ver televisão. Pensando nisso, foram estabelecidas algumas medidas padrões: 1) sentado na cama, você precisa estar a 2,60 metros de distância da TV. 2) A TV precisa ser instalada, no painel, a cerca de 60 centímetros do nível do colchão, ou a uns 130 centímetros do chão.

Essas dicas foram criadas pela equipe Viva Decora.