Scarlett Johansson é confirmada em elenco de novo filme de Wes Anderson

Scarlett Johansson estará no novo filme de Wes Anderson. A atriz e o diretor já estiveram juntos na animação Ilha de Cachorros, de 2018, mas esta será a primeira vez dela em um longa do diretor. A informação foi divulgada pela revista Variety nesta segunda-feira, 16. O último filme de Wes Anderson, The French Dispatch, estreou com duras críticas no Festival de Cinema de Cannes de 2021.

O diretor já foi indicado ao Oscar por sete vezes por filmes como O Grande Hotel Budapeste, de 2015, Moonrise Kingdom, de 2013, O Fantástico Sr. Raposo, de 2010, e Os Excêntricos Tenenbaums, de 2003.

No novo longa do diretor, que ainda não tem nome, estarão com Scarlett Johansson artistas como Adrien Brody, Tilda Swinton, Bill Murray e Jason Schwartzman. Recentemente, Scarlett Johansson processou a Disney pelo lançamento de Viúva Negra, no Disney+. A atriz alega ter sofrido prejuízos.