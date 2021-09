Savage X Fenty Show e filme de Richthofen: estreias para o fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Amazon Prime Video, duas estreias, incluindo o filme A Menina Que Matou os Pais/O Menino Que Matou Meus Pais, sobre os assassinatos por Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos, e a apresentação Savage X Fenty Show, com direção e produção de Rihanna.

Já na Netflix, as estreias da temporada 4 de Cara Gente Branca, a minissérie de terror e suspense Missa da Meia-Noite e o longa dramático Um Ninho para Dois.

A Menina Que Matou os Pais/O Menino Que Matou Meus Pais (Prime Video)

Em 2002, Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos chocaram o Brasil quando se declararam culpados pelo brutal assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen. Ao longo dos filmes são apresentados o caso e possíveis motivos do casal para cometer essa atrocidade. Um drama de crime real sobre um dos casos de assassinato mais brutais do país. Lançados simultaneamente, os dois filmes mostram os pontos de vista de cada um: A Menina Que Matou os Pais é inspirado no depoimento de Daniel, e O Menino Que Matou Meus Pais baseia-se no de Suzane.

Savage X Fenty Show - volume 3 (Prime Video)

Com direção e produção executiva de Rihanna, chega ao Prime Video em seu terceiro ano consecutivo, Savage X Fenty Show, 2021. Apresentando uma linha de modelos, atores, performers e mais estreantes nos estilos mais atuais do Savage X Fenty, o show repleto de estrelas é um evento visualmente impressionante e épico que eleva novamente o nível com performances especiais de alguns dos maiores nomes na música.

Cara Gente Branca - 4ª temporada (Netflix)

Ambientada no último ano de faculdade em Winchester em um futuro não muito distante, pós-pandemia, a temporada 4 de Cara Gente Branca é uma análise do ano mais marcante (e espetacular) das vidas dos personagens. Combinando um musical inspirado nos anos 90 com um visual afrofuturista, a temporada 4 de Cara Gente Branca é uma despedida imperdível, com uma premissa perfeita: às vezes, o único jeito de avançar é olhar para trás.

Missa da Meia-Noite (Netflix)

Mike Flanagan, o criador de A Maldição da Residência Hill, traz um novo projeto: a minissérie Missa da Meia-Noite. A história se passa em uma ilha isolada povoada por uma pequena comunidade que já enfrenta algumas cisões internas e se vê ainda mais dividida com a volta de um jovem desafortunado (Zach Gilford) e a chegada de um padre carismático (Hamish Linklater). Logo após esses dois eventos, os habitantes da Ilha Crockett começam a presenciar eventos inexplicáveis, e aparentemente milagrosos, que coincidem com a vinda do padre Paul. Mas será que tamanho fervor religioso não cobrará seu preço?

Um Ninho para Dois (Netflix)

Depois de uma perda terrível, Lilly (Melissa McCarthy) entra em uma batalha contra um pássaro territorialista para recuperar o domínio do jardim. Essa luta acaba se transformando em um caminho inesperado para processar o luto, tomar coragem para reparar relacionamentos e redescobrir a capacidade de amar.

