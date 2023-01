Saúde íntima da mulher: Boticário convida Marília Gabriela para nova campanha do "Cuide-se Bem"

Falar sobre a saúde íntima das mulheres ainda é um tabu. E dos grandes: há muita confusão de quais produtos podem ou não ser usados na região íntima e como ela deve ser higienizada. O assunto, além de socialmente silenciado, acaba também afetando a saúde da mulher como um todo: segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), cerca de 11% das brasileiras sentem vergonha de ir ao ginecologista, enquanto 4 milhões sequer procuraram o atendimento ginecológico.

Mas os dados da pesquisa, de 2021, felizmente podem mudar nos próximos anos. Uma pesquisa da Nielsen revela que o segmento de cuidado íntimo deve crescer 39% até 2025. E é nessa porcentagem que O Boticário tem apostado para sua linha da marca Cuide-se Bem.

Em nova campanha com a jornalista Marília Gabriela, o gigante de cosméticos lançou a Cuide-se Bem Cereja Livre, nova linha de cuidados pessoais que traz produtos dedicados à região íntima e incentiva não apenas o autocuidado da região mas também o debate acerca de todos os tabus envolvendo a vulva. A campanha foi desenvolvida em parceria com a AlmapBBDO e a Agência PROS, e gira em torno de um questionamento: Para se cuidar, que tal se encarar?

Veja o vídeo da campanha:

Marília Gabriela como a criadora da intimidade

A escolha de Marília Gabriela não foi aleatória: a jornalista não só tem engajado o movimento feminista, como também é reconhecida pelas entrevistas mais descontraídas e íntimas. É no conhecimento, inclusive, que ela apoia a marca: uma proposta para que as mulheres conheçam sua própria vulva.

“Acho interessante discutirmos o bem-estar das mulheres, principalmente no que diz respeito a tabus que, muitas vezes, afetam sua liberdade e sua autoestima. Precisamos incentivar que se olhem, se conheçam mais e se encarem sem medo e sem vergonha”, revelou a apresentadora.

Para Marcela De Masi, diretora de branding e comunicação do Boticário, a criação desses produtos incentiva uma busca por autoconhecimento, sem vergonha do próprio corpo. “Quando nos aprofundamos no tema, entendemos que esse lançamento não deveria ser simplesmente sobre os produtos, mas, dados os desafios e a falta de conhecimento de muitas mulheres sobre a própria vulva, tínhamos um papel educador, ressaltando que, antes de se cuidar, é importante se encarar e se conhecer melhor”, destaca a executiva.

“Queremos promover diálogos e ajudar a romper os tabus que cercam a vulva, a começar pelo nome, tão pouco falado. Por meio de ensinamentos com endosso profissional e uma estratégia que celebra a individualidade e a beleza de cada uma, convidamos Marília Gabriela para abrir e incentivar a conversa, afinal, é alguém que debate tão bem sobre qualquer assunto”, finaliza ela.

Além do vídeo: a relação do Boticário com a pauta

Junto com o filme, o Boticário trará uma série de conteúdos e reviews de #CerejaLivre em todos os canais da marca, como blog, Instagram, TikTok e Twitter.

A estratégia também vai contar com ensinamentos em parceria com a médica ginecologista, Larissa Cassiano, que vai tirar dúvidas sobre o cuidado íntimo enviadas por meio da hashtag da campanha, além de peças e conteúdos veiculados nas redes da Meta e dentro do Google, em estratégia 100% digital de abrangência nacional.