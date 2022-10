São Paulo terá semana de chefs premiados com jantar de R$ 750

O tradicional Guia Michelin reconhece os melhores restaurantes do mundo com três estrelas. Mas o que dizer de dez estrelas reunidas? É exatamente a proposta dos jantares que serão realizados nesta semana – e organizados pelo Mundo Mesa, também responsável pelo evento Mesa São Paulo –, que reúne alguns dos principais chefs do mundo e também premiados por CASUAL Exame.

Cinco restaurantes paulistanos serão anfitriões para as experiências gastronômicas que começam na terça-feira, 1º, com Rubens Catarina, do D.O.M. (duas estrelas); Rafael Cagali, do londrino Da Terra (duas estrelas); José Avillez, do português Belcanto (duas estrelas); Luiz Filipe Souza, do Evvai (uma estrela); Helena Rizzo, do Maní (uma estrela); e Ivan Brehm, do singapuriano Nouri (uma estrela).

Quem abre a programação é Felipe Rizzatto, do Tangará Jean Georges, que terá o chef-executivo do D.O.M. e Marsia Taha – do restaurante Gustu, da Bolívia, e eleita Chef Mulher em Ascensão no Latin America’s 50 Best Restaurants 2021 e uma das 100 melhores do mundo no The Best Chef 2022 –, os brasileiros à frente de Oak e Nouri e ainda Elisa Fernandes, campeã do Masterchef Brasil.

Também entrou na lista de Jantares Magnos o Grand Hyatt, liderado pelo sous chef William Torres e pelo chef de confeitaria Fernando Welter, que convidou José Avillez (do ranking The World’s 50 Best Restaurants); os brasileiros Léo Paixão e Kátia Barbosa, ambos do programa Mestre do Sabor, da TV Globo; e Dário Costa, que foi eleito como Chef Revelação de 2022 pela Prazeres da Mesa.

Já o paraibano Onildo Rocha, que comanda o Notiê no Espaço Priceless, abrirá as portas sexta-feira, 4, junto à chef-confeiteira Saiko Izawa, do Hotel Rosewood São Paulo e que já entrou para a lista de melhores da América Latina pelo 50 Best; Helena Rizzo, que também apresenta o Masterchef Brasil; Rodrigo Oliveira, à frente do Mocotó; Hervé Witmeur; Débora Shornik; e Felipe Schaedler.

Para fechar a programação, a chef Telma Shiraishi, considerada Embaixadora para Difusão da Cultura e Culinária Japonesa pelo governo do Japão, reuniu Alessandra Montagne – no comando de sucessos como Tempero, Nosso e Dana, na França –; Tássia Magalhães, do Nelita; Roberta Sudbrack, do Sud, o Pássaro Verde; e Giovanna Grossi, campeã da Bocuse D’Or e listada na Forbes Under 30.

Com programação variada e menus personalizados que podem incluir harmonização, como é o caso da experiência preparada pelo Tangará Jean Georges, os Jantares Magnos têm preços que partem de 600 reais (Notiê) e pode chegar a 751 reais (Evvai), ambos sem taxas de serviço. Já o Mesa São Paulo levará aulas, degustações, feiras e músicas ao Memorial da América de 3 a 5 de novembro.

