São Paulo promove 'balada da vacina' para imunizar todos 18+ até domingo

A capital paulista antecipou o calendário e planeja vacinar todos os maiores de 18 anos com a primeira dose da vacina neste final de semana. Para alcançar essa meta, a cidade promoverá uma grande "balada da vacina", com apresentações de festas e blocos de carnaval da cidade nos postos de vacinação, em um movimento semelhante ao que Berlim fez ao abrir as baladas da cidade como postos de vacinação.

"É uma oportunidade para celebrar 100% dos 18+ com a primeira dose. Com todos os cuidados necessários, é um momento festivo, de alegria e, ao mesmo tempo, aproveitar esse para oferecer um apoio ao setor cultural", declarou o secretário municipal de cultura, Alê Youssef.

Inicialmente, neste final de semana a vacinação contemplaria apenas os maiores de 21 anos. Mas a chegada de novos lotes de vacinas da Pfizer, da Astrazeneca e do Instituto Butantan possibilitaram a antecipação do calendário.

A "virada cultural da vacina" começa às 7h do sábado (14) atendendo aos jovens de 20 e 21 anos. A partir das 19h do mesmo dia, começam a ser imunizados também aqueles que tem 18 e 19 anos. Tudo ao som de coletivos como Minhoqueens, Calefação Tropicaos, Desculpa Qualquer Coisa, Festa VHS, Domingo Ela Não Vai, Je Treme Mon Amour, Pardiero e Patuá Discos.

Durante as 34 horas de celebração (e vacinação), a prefeitura pretende imunizar 1 milhão e 200 mil pessoas. Mesmo durante o final de semana, toda a rede de postos de vacinação, incluindo as Unidades Básicas de Saúde, estarão em funcionamento para dar conta de toda essa demanda. Já entre as 19h do sábado e as 7h do domingo, apenas os 13 drive-thrus e um megaposto atenderão ao público. São eles:

Zona leste

Arena Neo Química Corinthians (Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4);

Igreja Boas Novas (Rua Marechal Mallet, 535);

Shopping Anália Franco (Av. Reg. Feijó, 1.739);

Shopping Aricanduva (Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4).



Zona norte

Anhembi (Rua Olavo Fontoura, portão 38);

Cantareira Norte Shopping (Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001);

Mega Vila Maria (Rua Gastão Madeira, 226).

Zona oeste

Club Athletico Paulistano (R. Honduras, 1.400);

Clube Paineiras do Morumbi (Av. Dr. Alberto Penteado, 605);

Memorial da América Latina (Rua Tagipuru, 500, referência Portão 2).

Zona sul

Novartis (Av. Professor Vicente Rao, 90);

Shopping Interlagos (Av. Interlagos, 2.255, Estacionamento Subsolo, portão 5);

Shopping Jardim Sul (Rua Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439);

Megaposto FMU Santo Amaro (Av. Santo Amaro, 1239).