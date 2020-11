São Paulo ganha loja que expõe itens originais de Ayrton Senna

São Paulo vai ganhar a partir do próximo dia 16 de novembro a primeira loja física em novo conceito da Senna Shop, com produtos licenciados, como Ayrton Senna, Senninha e Senna.

O quiosque ficará no piso térreo do Morumbi Shopping e contará com a exposição de dois itens originais usados pelo piloto na temporada de 1993 da F1: o capacete e o macacão – este último item, por sinal, Senna usou em sua vitória histórica em Interlagos naquele ano, vencendo as poderosas Williams de Alain Prost e Damon Hill.

A loja oferece produtos oficiais como miniaturas da Lotus, chaveiros, réplicas de capacetes do piloto, camisetas, jaquetas e livros que contam a trajetória do tricampeão, além do inesquecível boné azul do extinto Banco Nacional, um dos itens mais procurado pelos fãs. A nova máscara do Senninha, além de camisetas e bonés da marca Senna, também promete fazer sucesso entre as novidades.

“Temos certeza de que a inauguração desta Senna Shop em São Paulo será um novo marco na relação com nosso público, pois, além de encontrar produtos e lançamentos, vamos também ter a exposição de itens incríveis como o capacete original que o Ayrton usou em 1993 e o macacão da vitória no GP Brasil de F1 naquele ano. É realmente uma oportunidade única e temos certeza de que será especial”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands e sobrinha do tricampeão.

Uma das novidades é que a loja também permitirá a retirada de compras de produtos online – e, da mesma forma, o consumidor pode optar pela compra na loja e a entrega do item na sua casa. “Este é um formato ideal para quem quer comprar um capacete de tamanho 1 para 1, por exemplo, e prefere que já seja entregue em sua casa ou escritório. E da mesma forma, quem quer comprar online mas já prefere retirar o produto na loja física, também terá esta opção”, diz Thiago Fernandes, diretor de Senna Brands.

Na segunda-feira (16), os fãs que não estiverem em São Paulo terão a oportunidade de fazer um tour virtual na Senna Shop por meio de vídeos nas redes sociais Ayrton Senna, a partir das 18h.r

A Senna Brands é uma empresa criada pela família do tricampeão mundial de F1 para gerir e maximizar os ativos das marcas Ayrton Senna, Senna e Senninha e que se inspiram no legado e conquistas do piloto, seus valores, personalidade, seu estilo de vida. Parte da receita obtida com o licenciamento dessas marcas é destinada ao apoio aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.