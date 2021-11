São Paulo e Recife são os destinos nacionais mais procurados em setembro

O turismo foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, mas depois da pior fase do isolamento social, uma recuperação começa a ser ensaiada. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagem, a expectativa é fechar 2021 com quase 70% do faturamento que tinha em 2019.

Dados do Viajanet revelam que São Paulo (GRU), São Paulo (CGH) e Recife foram os destinos nacionais mais procurados em setembro de 2021, representando respectivamente 9%, 6% e 6,5% dos voos domésticos.

Fechando o TOP 10, Fortaleza representou 5,9%, Rio de Janeiro (SDU) (5,8%), Salvador (5,1%), Porto Alegre (4,6%), Brasília (3,9%), Curitiba (2,6%) e Rio de Janeiro (GIG) - 2,6%.

Mulheres se destacaram entre os viajantes, sendo mais de 60,69% do total, enquanto homens um pouco mais de 39%.

O ranking das idades que mais compraram no período foram os jovens entre 25-34 anos, representando mais de 31,01%; a faixa dos 18-24 anos ultrapassa os 19,44%.

Os viajantes entre 35-44 somam-se quase 18,52%, seguidos das pessoas com idade entre 45-54 totalizando mais de 13,74%, o perfil dos 55-64 representa 10,40% e a faixa acima dos 65 anos, um pouco mais do que 6%.

No mês de setembro deste ano, alguns brasileiros já buscaram destinos internacionais para descansar.

As cidades Lisboa e Orlando estão entre os destinos mais desejados, com 15,5% e 5,6%, respectivamente, em buscas no site do ViajaNet. Madri (5,2%) e Cancún, com 5,2%, vêm na sequência. Nova York aparece em 5º lugar, com 4,4% da procura. Completam o Top 9: Barcelona (4,4%), Porto (4,3%), Miami (2,7%) e Santiago com 1,5% das buscas.