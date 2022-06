São Paulo Coffee Festival começa amanhã (24) na Bienal do Ibirapuera

Pela primeira vez no Brasil, o festival internacional Coffee Festival, que nasceu em Londres e marca presença em Amsterdã, Cidade do Cabo, Los Angeles, Milão, Nova York e Paris, chega em São Paulo em um dos grandes cartões postais da cidade, na Bienal, localizado no Parque do Ibirapuera.

A partir de amanhã, 24, até o domingo, 26, são esperados mais de nove mil visitantes. Em sua 11ª edição, o evento na capital da Inglaterra conta com 30.000 visitantes.

Voltado para o consumidor final, o São Paulo Coffee Festival celebra a comunidade da cultura do café, com experiências gastronômicas e culturais. Entre as atividades que ocorrerão na feira estão degustação de café das principais cafeterias e micro-torrefação, oficinas interativas e sensoriais, coquetéis à base do grão e música ao vivo.

Além disso, haverá workshops com profissionais, oficinas e espaços interativos, além de assistir ao Campeonato Brasileiro de Barista organizado pela BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais).

O Brasil é conhecido por ser um dos grandes produtores de café. E nos últimos anos foi observado o aumento na preocupação em relação à qualidade dos grãos e seus processos, fazendo a categoria de café especial despontar, assim como o surgimento de novas cafeterias junto aos seus admiradores e frequentadores.

"A cena de cafés especiais de São Paulo é repleta de ótimos profissionais e cafeterias de ponta. O consumidor vai ter a alegria de conhecer tudo isso no festival e levar para casa experiências inesquecíveis. A ideia é que ele se sinta numa grande cafeteria e desfrute o melhor que esse universo pode proporcionar", comenta Caio Alonso Fontes, diretor da Café Editora e organizador do São Paulo Coffee Festival.

Os ingressos variam de 50 reais a 100 reais, e o consumidor tem direito a degustação de cafés e comidinhas, oficinas educacionais e interativas, experiência com baristas e chefs renomados.

Serviço:

De 24 a 26 de junho (sexta das 14h às 21h, sábado e domingo das 10h às 18h)

Fundação Bienal de São Paulo - Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - São Paulo)

Ingressos: Diária antecipado (individual): Inteira 50 reais, meia entrada 25 reais, infantil (até 12 anos) 10 reais e até 3 anos gratuito.

Combo 3 dias antecipado (individual): Inteira 100 reais, meia entrada 50 reais, infantil (até 12 anos) 20 reais e até 3 anos gratuito.

VIP Diário (individual) 95 reais, com direito ao kit com ecobag, brindes, 1 copo e 1 coffee cocktail drink

Vendas: https://www.ticketfacil.com.br/eventos/coffee-festival.aspx

Compra de ingresso na bilheteria no dia do evento: R$60,00

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.