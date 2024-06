São Paulo Coffee Festival: 3ª edição terá 130 marcas, aulas, degustações de café

Pelo terceiro ano consecutivo a cultura do café é celebrada em São Paulo. Mais uma vez, o São Paulo Coffee Festival acontece na Bienal de São Paulo nos dias 21, 22 e 23 de junho com 130 marcas expositoras.

Voltado principalmente para o consumidor final e protagonizado pelos cafés especiais, o SPCF é repleto de experiências sensoriais cafeinadas, culturais e gastronômicas, como degustações de diversas cafeterias e micro-torrefações, atividades interativas, workshops, boa comida e atrações musicais.

A edição de 2024 ocupará todo o piso térreo e o primeiro andar da Bienal com diversos estandes e ativações, entre elas, A Cozinha, onde convidados produzem conteúdos gastronômicos para destacar a riqueza cultural da cidade com comidas que orbitam o universo do café. Entre os convidados estão Pedro Frade, chef pâtissier da Confeitaria Caramelo, Wanderson Medeiros, chef do restaurante Canto do Picuí, Fernanda Valdívia, da padaria Deli Garage, e Fábio Vieira, chef executivo do Santo Grão.

Já em A Torrefação, é possível torrar seu próprio café para levar para casa e aprender, de forma rápida e lúdica, sobre a produção da bebida.

O evento também terá o Café Store, onde baristas apresentam os melhores Latte Art, incluindo receitas de drinques clássicos e vaporização. No espaço também é possível participar de workshops e sentir na prática a magia do encontro do café com o leite, combinação amada pelos brasileiros. Além disso, discussões interativas e oficinas com profissionais e especialistas que apresentarão ao público temas, como a rotina de uma cafeteria, a história do café e métodos de preparo.

Para quem busca aprendizado e conhecimento as Masterclasses do Senac as aulas acontecerão nos três dias de evento e se dividem em dois temas: “Café sem medo: a arte de preparar o seu café na V60” e “Coquetéis com Café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo”. Para participar, é necessário adquirir ingresso específico da atividade, no valor de R$ 50.

São Paulo Coffee Festival: ingressos a partir de R$ 40. (Agência Ophelia/Divulgação)

Para além das bebidas, restaurantes selecionados estarão no evento, como Canto do Picuí, Fôrno, Komah, La Peruana, Pita Kebab, Shihoma Deli e T.T. Burger.

"O festival, além de celebrar a paixão pelo café, desempenha um papel crucial no desenvolvimento do consumo no mercado interno. O São Paulo Coffee Festival oferece uma plataforma única que promove experiências imersivas, inovação e troca de conhecimentos entre profissionais, entusiastas e consumidores. Este ambiente interativo e educativo não apenas valoriza a cadeia produtiva do café, mas também estimula o crescimento sustentável e a criatividade no mercado.", diz Caio Alonso, diretor da Espresso&CO, realizadora do São Paulo Coffee Festival.

Serviço:

São Paulo Coffee Festival

Data: 21, 22 e 23 de junho de 2024

Horários: Sexta-feira 21 de junho: das 14h às 21h. Sábado 22 de junho: das 10h às 18h. Domingo 23 de junho: das 10h às 18h

Local: Fundação Bienal de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana,

São Paulo – SP)

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/sub-categoria/1463/sao-paulo-coffee-festival

Valores: Sexta-feira - R$60 (inteira) / R$30 (meia). Sábado - R$80 (inteira) / R$40 (meia). Domingo - R$80 (inteira) / R$40 (meia). Três dias (combo): R$160 (inteira) / R$80 (meia). VIP Diário: R$170 (além do acesso ao evento, inclui entrada exclusiva, kit com ecobag e direto à área VIP, localizada no mezanino)