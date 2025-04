Santiago: principais pontos turísticos e onde se hospedar na capital chilena

Santiago, capital do Chile, oferece uma combinação de paisagens naturais e atrações culturais para seus visitantes. O Cerro San Cristóbal, com vista panorâmica da cidade e da cordilheira dos Andes, é um dos pontos turísticos mais acessados. O Mercado Tobalaba, oferece uma imersão aos produtos locais e eventos culturais. Para quem deseja se hospedar, opções como o The Ritz-Carlton Santiago e o W Santiago oferecem conforto e boas vistas da Cordilheira dos Andes. Confira uma seleção de dicas para colocar Santiago como destino de sua próxima viagem.

Pontos turísticos

Cerro San Cristóbal

Cerro San Cristóbal: vista panorâmica de Santiago (tifonimages/Getty Images)

Um dos pontos turísticos mais acessados por turistas em Santiago é o Cerro San Cristóbal. Fácil entender, já que o destino oferece uma vista panorâmica da cidade e da cordilheira dos Andes. Com 860 metros de altura, faz parte do Parque Metropolitano, o maior parque urbano do Chile. Para chegar até o topo, basta pegar o teleférico e observar a cidade de cima. No cume está o santuário da Imaculada Conceição, com uma estátua de 14 metros da Virgem Maria. O parque também possui o Jardim Japonês, uma piscina pública e diversas trilhas. Pequenos cafés no topo servem o "mote con huesillo", uma bebida típica feita com pêssegos e trigo.

Palácio de La Moneda

O Palácio de La Moneda é a sede do Governo chileno e um edifício de estilo neoclássico, construído entre 1784 e 1805. Originalmente, funcionava como a casa da moeda nacional. Hoje, o edifício abriga a presidência do Chile e oferece visitas guiadas gratuitas. A troca da guarda presidencial, que ocorre em dias alternados, é acompanhada de cerimoniais militares com bandas e cavalaria. No subsolo, o Centro Cultural La Moneda realiza exposições de arte chilena e internacional.

Sky Costanera

Outro atrativo nas alturas é o Sky Costanera, que ocupa os andares 61 e 62 da Torre Costanera, o edifício mais alto da América Latina, com 300 metros de altura. O observatório oferece uma vista de 360 graus de Santiago e da cordilheira dos Andes. O deck de observação é popular ao entardecer, quando a cidade e as montanhas são iluminadas de forma distinta.

Mercado Tobalaba

O Mercado Tobalaba, no bairro de Providencia, é um misto entre mercado moderno com o tradicional centro de abastecimento chileno. O espaço com cinco andares conta com grande variedade de produtos locais, como frutas e pratos típicos como empanadas e ceviches. O mercado também possui um setor de vinhos e destilados artesanais, e funciona como um espaço cultural com apresentações musicais e workshops culinários.

Don Melchor

Vinhedo da Don Melchor: enoturismo próximo a Santiago (Don Melchor/Divulgação)

É difícil ir ao Chile e não provar bons vinhos. Em 1883, Don Melchor da Concha y Toro decidiu importar videiras de Bordeaux, na França, e plantá-las aos pés da Cordilheira dos Andes, em Pirque, a 21 quilômetros de Santiago. O local, que também servia como casa de verão para a família de Don Melchor, hoje abriga a Viña Concha y Toro e oferece experiências para visitantes. Uma delas é a Experiência do Colecionador (210.000 pesos chileno, cerca de 1.300 reais), em que é possível entender a elaboração de cada rótulo dos premiados vinhos de Don Melchor a partir da degustação da última safra do rótulo e uma seleção de três dos lotes do terroir de Puente Alto.

Além de entender como os vinhos são elaborados, é possível criar sua própria mistura de vinhos, por meio da degustação e seleção de cada uma das sete parcelas. A experiência inclui a visita pelo casarão declarado como Monumento Histórico Nacional, pela Sala Coleção Don Melchor, com todas as safras desde a primeira, em 1987, e pelos jardins ao redor.

Museus

Museu de Arte Pré-colombiana

Localizado no centro histórico, o Museu de Arte Pré-colombiana conta com uma extensa coleção de artefatos das culturas pré-hispânicas da América Latina. Entre os destaques estão as coleções de têxteis andinos e esculturas mesoamericanas. O museu também possui uma galeria dedicada às culturas chilenas, além de um café e uma biblioteca especializada.

Museu da Memória e dos Direitos Humanos

Inaugurado em 2010, o museu documenta as violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura de Augusto Pinochet. A exposição apresenta documentos, fotografias e testemunhos das vítimas da repressão.

Museu Nacional de Belas Artes

O Museu Nacional de Belas Artes é um dos principais museus de arte do Chile e possui um acervo focado na produção artística nacional, desde o período colonial até a contemporaneidade. O edifício também abriga o Museu de Arte Contemporânea e está localizado no Parque Forestal.

Onde se hospedar

W Santiago: WET Deck, uma das piscinas de cobertura mais famosas da América do Sul (Gregory Alonso/Divulgação)

W Santiago

Localizado no calmo bairro de El Golf, o hotel com 196 quartos possui design vanguardista com influências urbanas com elementos da cultura chilena. O WET Deck, uma das piscinas de cobertura mais famosas da América do Sul, oferece vistas para os Andes e é um ponto popular para eventos. O restaurante Karai serve cozinha nipo-peruana, e o bar Red2One é um destino noturno popular em Santiago.

The Ritz-Carlton Santiago

Próximo ao W Santiago está o The Ritz-Carlton Santiago. O hotel oferece acomodações sofisticadas, com assinatura do grupo Marriott International. O hotel conta com uma academia e piscina aquecida no último andar, com vistas para a Cordilheira dos Andes, e o restaurante Estró, especializado em frutos do mar, onde é possível provar o molusco loco, nativo da costa do Chile, servido como ceviche.

*a jornalista viajou a convite do Marriott International