Sallve começa a vender produtos em farmácias Droga Raia e Drogasil

Conhecida como uma das precursoras do beauty tech nacional, a Sallve startup de cosméticos nativa digital, acaba de anunciar a distribuição física do portfólio na rede de farmácias do país, RD, dona das marcas Droga Raia e Drogasil.

Os mais de 14 produtos da Sallve já estão disponíveis nas gôndolas e prateleiras de 150 unidades das farmácias no estado de São Paulo.

“Desde o lançamento da Sallve, nossa comunidade nos pedia uma presença no meio físico. Estávamos estudando a possibilidade há bastante tempo e queríamos garantir que a experiência de compra fosse a melhor possível. A RD é a rede de farmácias líder de mercado e gostamos de falar que é uma parceria escolhida por ambas as partes, nós escolhemos eles para esse novo momento da marca e eles também nos escolheram e têm acompanhado de perto o que estamos fazendo para o mercado de beleza no país”, conta Daniel Wjuniski, CEO da Sallve.

Além de São Paulo, farmácias da rede de outros estados também terão os produtos da Sallve. “Começamos pelo estado de São Paulo porque nossa parceira, a RD, sugeriu que começássemos o projeto piloto no estado. Como estamos baseados aqui, podemos acompanhar de perto o projeto e no próximo ano queremos expandir rapidamente para outros estados”, comenta Julia Petit, CCO da Sallve.

A venda em farmácias também visa a expansão do perfil de consumidores. “Queremos atingir as pessoas que estão habituadas a comprarem sua rotina de beleza nesse tipo de ambiente de loja, muitas estão familiarizadas com aquele lugar acolhedor na vizinhança com atendimento que muitas vezes já conhece a própria pessoa”, conta Wjuniski.

Para facilitar o contato com o público que não conhece os produtos, a marca alterou as embalagens, com informações mais didáticas e também técnicas sobre as fórmulas e ativos.

Mais do que consumidores, a empresa vê seus clientes como uma comunidade. A partir disso são definidos pontos-chave como o desenvolvimento de produtos, os formatos de uma campanha e a comunicação de marca como um todo.

“No Brasil, o principal ponto de venda para a categoria de cuidado com a pele no físico é a farmácia e como tudo o que fazemos na Sallve se inicia com a escuta aberta, ouvimos a nossa comunidade pedir a experiência Sallve no meio físico. Sabemos também da importância de sermos omnichannel, temos de estar onde estão nossos consumidores”, comenta Wjuniski.

Neste ano, a marca dobrou o portfólio e lançou 10 novos produtos, assim como relançou o primeiro produto, Antioxidante Hidratante, com uma nova fórmula com evoluções inspiradas pelo feedback da comunidade.