Salão de beleza da Amazon: realidade aumentada ajuda na escolha do corte

Um mês após abrir em Londres uma unidade da Amazon Fresh, sua loja de conveniência, a Amazon acaba de inaugurar sua mais nova flagship na capital britânica - um salão de cabeleireiro todo tecnológico!

Com dois andares e 1,5 mil m², o Amazon Salon fica no bairro de Spitalfields e tem como grande diferencial oferecer aos clientes uma experiência de beleza mais high-tech que os salões tradicionais. Antes de decidir pelo corte ou coloração, o usuário pode testar todas as opções através de um tablet equipado com realidade aumentada.

As prateleiras dispostas pela loja também tem bastante tecnologia integrada. Ao apontar um produto exposto, uma TV na parade mostra todas as informações sobre ele - inclusive um QR code para o qual o cliente pode apontar o celular para receber aquele produto direto na casa dele.

"Desenhamos esse salão para que os nossos clientes possam experimentar o melhor da tecnologia, dos produtos para cabelo e os melhores hair stylists da indústria", comentou John Boumphrey, diretor da Amazon UK. A gigante de tecnologia afirmou que o Amazon Salon é "um experimento para exibir novos produtos e tecnologias", e que não pretende abrir outras unidades no futuro.

Por enquanto, o Amazon Salon ainda não está aberto ao público geral - apenas funcionários da Amazon UK podem desfrutar do espaço. Mas a companhia já avisou que deve abrir as portas para o público em geral (respeitando as restrições impostas pela covid-19, é claro) "nas próximas semanas".