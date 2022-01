Salah diz não estar pedindo 'nenhuma loucura' em negociação com Liverpool

O atacante do Liverpool Mohammed Salah disse que suas exigências para a renovação de contrato com o time não são nada "loucas" e que seu futuro em Anfield não está em suas mãos, em meio à negociação entre o jogador egípcio e o clube inglês por um novo acordo.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.

O atleta de 29 anos, atual artilheiro do Campeonato Inglês com 16 gols, tem contrato com o Liverpool até junho de 2023.

Salah sustenta que quer continuar no Liverpool, mas acrescenta que ainda não recebeu uma oferta adequada e que contemple suas contribuições ao clube desde que chegou da Roma em 2017 e foi peça-chave nas conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês.

"Eu quero ficar, mas não está nas minhas mãos. Está nas mãos deles. Eles sabem o que eu quero. Eu não estou pedindo nenhuma loucura", disse Salah à revista GQ em uma entrevista publicada na terça-feira.

"O negócio é pedir alguma coisa e eles mostrarem que querem te dar alguma coisa. Eles deveriam, pois apreciam o que fiz pelo clube", disse Salah. "Estou no meu quinto ano aqui. Conheço o clube muito bem. Amo os torcedores. Os torcedores me amam. Mas a gestão, eles sabem da situação. Está nas mãos deles."

Salah está atualmente na Copa Africana de Nações, onde o Egito enfrenta a Nigéria na partida de abertura do Grupo D na terça-feira.

O Liverpool recebe o Arsenal na semifinal da Copa da Liga Inglesa na quinta-feira e o Brentford pelo Campeonato Inglês no domingo.