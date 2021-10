Saída de Messi destaca estrelas ascendentes no clássico espanhol

O primeiro encontro entre o Barcelona e o Real Madrid desde que Lionel Messi foi para o Paris St Germain terá dois jovens como destaque no domingo, quando o jogo normalmente considerado um confronto entre grandes estrelas se voltará para os talentos emergentes de Vinicius Jr e Ansu Fati.

Os dois jogadores ainda têm muito o que provar, mas a habilidade de ambos os elevou ao ponto de estarem se tornando os novos rostos de seus clubes.

Do lado do Barcelona, Fati é um dos poucos pontos positivos em uma temporada que começou com a perda arrasadora de Messi devido a uma crise financeira que ainda levou Antoine Griezmann a voltar ao Atlético de Madri.

Depois de ficar afastado durante quase um ano na esteira de uma lesão no joelho esquerdo que exigiu quatro cirurgias, o integrante de 18 anos da seleção espanhola voltou ao time cinco jogos atrás e se tornou o melhor jogador do Barça desde então.

Ele fez um gol 10 minutos depois de sair do banco de reservas em seu primeiro jogo contra o Levante e fez o primeiro gol de seu time com um chute estupendo de fora da área na vitória de virada sobre o Valência no domingo passado.

Seus esforços foram recompensados na quarta-feira, quando o Barcelona anunciou que ele acertou um contrato novo que vai até 2027 e que inclui uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros.

O brasileiro Vinicius Jr, de 21 anos, fez dois gols na vitória de 5 x 0 do Real sobre o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, e seus sete gols em 11 jogos nesta temporada já representam uma melhora em relação ao desempenho que teve na campanha passada, quando fez seis gols em 49 atuações.

Criticado com frequência em outros anos por causa de falhas na finalização, Vinicius evoluiu sob o comando de Carlo Ancelotti, e seus sete gols vieram de somente 17 finalizações.

No domingo, Vinicius terá a chance de manter seus críticos em silêncio no Camp Nou.