Saiba tudo sobre "Girl From Rio", o clipe mais caro da carreira da Anitta

Na próxima sexta-feira (30), Anitta lança o clipe do seu mais novo single. Homônimo ao álbum que virá na sequência, "Girl From Rio" tem movimentado as redes sociais nos últimos dias, desde que a cantora divulgou algumas imagens do clipe. Enquanto algumas delas mostram Anitta posando em um ônibus antigo no Piscinão de Ramos, tradicional reduto de lazer da baixada fluminense, outras são uma referência nostálgica ao Rio de Janeiro dos anos 50, quando a Zona Sul começava a se desenvolver e a Bossa Nova dava seus primeiros passos.

De certa forma, as imagens remontam aos diferentes momentos da vida e da carreira de Anitta, que nasceu em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio, e ascendeu como o principal nome da música no Brasil, acessando universos completamente diferentes do que ela vivia quando anônima.

"Existem várias realidades no Rio de Janeiro. Hoje em dia, sou uma pessoa que tem acesso ao Rio de Janeiro inteiro. Porém antes, quando nasci, na minha infância e adolescência, não tinha acesso e não conhecia a Zona Sul. Muitas coisas sobre o Rio de Janeiro são diferentes na minha visão e na das outras pessoas”, explicou Anitta em uma entrevista recente. "Essa é uma música muito pessoal porque fala sobre a minha família, o lugar de onde vim, onde cresci, as pessoas que vi e vejo todos os dias. É meu ponto de vista sobre a mulher em geral e a beleza que vejo nas mulheres."

Como Anitta irá mesclar dois Rios de Janeiro tão diferente ainda não sabemos. Mas, ainda no ano passado, a cantora fez uma revelação importante: o novo single será um trap, subgênero do rap bastante popular no exterior, e contará ainda com um sample de "Garota de Ipanema", de Tom Jobim, de longe uma das músicas brasileira mais famosas do mundo. Ao mesclar a nostalgia do Rio antigo com a vida no subúrbio dos anos 2000, mais um 'quê' internacional que marcou os últimos anos da sua carreira, tanto o single quanto o álbum prometem entregar o melhor de cada era da Anitta, fugindo da "farofa" que lhe permitiu construir o reconhecimento internacional que tem hoje.

As imagens e o clipe de "Girl From Rio" têm a direção criativa de Giovanni Bianco, brasileiro que já trabalhou várias vezes com Madonna e também assinou "Bang", o terceiro e até hoje mais bem-sucedido álbum de Anitta. Trabalhando novamente com Anitta, o diretor deve imprimir no novo clipe a coesão e o refino estético de marcaram "Bang". O investimento, pelo menos, está a esta altura. "Esse foi o clipe mais caro da minha vida. Três vezes mais caro que o clipe mais caro que eu já fiz até hoje", comentou a cantora em uma live com os fãs mais chegados. Anitta não disse qual foi o clipe mais caro até hoje, mas sabe-se que, em 2017, a cantora investiu 70 mil dólares no clipe de "Na Sua Cara", parceria com Diplo e Pabllo Vittar.

Desde que nos deu esse "Bang", Anitta investiu pesado na internacionalização da sua carreira. Dos 32 singles lançados em 4 anos, apenas 8 foram focados no mercado brasileiro, enquanto todos os outros foram parcerias com grandes nomes da música latina e americana, como J Balvin, Maluma, Major Lazer e Cardi B. A parceria com a rapper, inclusive, rendeu uma apresentação no "Tonight Show with Jimmy Fallon, um dos principais late-shows dos EUA. Com "Girl From Rio", a expectativa é que Anitta emplaque uma nova apresentação na TV americana.

O público americano, inclusive, tem o seu lugar cativo no marketing do novo single. A festa oficial de lançamento está marcada para acontecer no Strawberry Moon, o bar do The GoodTime, hotel em Miami do qual Pharrell Williams é sócio e que tem uma decoração toda inspirada nos anos 50. Os ingressos para a festa custam entre US$60 (comum individual) e 1,5 mil dólares (bangalô para 12 convidados), e alguns já estão esgotados. Um baile funk em Sidney, na Austrália, também deve ajudar na divulgação do novo trabalho. Adiantada nos dois países, a vacinação contra o coronavírus possibilitou a realização dos eventos normalmente.

"Girl From Rio", novo single da Anitta, chega às plataformas de streamings e ao YouTube nesta sexta-feira (30), às 10h da manhã.