Saiba qual é o primeiro projeto de Harry e Meghan para a Netflix

O príncipe britânico Harry e sua esposa Meghan irão produzir sua primeira série da Netflix que irá focar em atletas competindo nos Jogos Invictus, destinados a veteranos militares feridos e que acontecem na cidade de Haia em 2022.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

Harry irá aparecer diante das câmeras na série chamada "Heart of Invictus" e trabalhará como produtor executivo pela produtora do casal, a Archewell Productions, afirmou a Netflix em um comunicado na terça-feira.

A série irá apresentar histórias de bastidores dos atletas e organizadores na preparação para o evento, que foi adiado para o ano que vem por conta da pandemia do coronavírus, anunciou a Netflix.

Orlando von Einsiedel irá dirigir a série com vários episódios e Joanna Natasegara será a produtora, segundo a Netflix. A dupla produziu o curta-documentário vencedor do Oscar "The White Helmets" sobre um grupo de resgate na Síria.

Os Jogos Invictus são um evento multiesportivo criado em 2017 pelo príncipe Harry, que serviu como soldado no Afeganistão - para militares feridos durante o combate.

O casal, que tem aparecido na imprensa após uma entrevista com a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey no mês passado, assinou um acordo multianual com a Netflix em setembro.