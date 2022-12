Saiba quais são os refúgios de neve mais badalados para fugir do verão

Você é do time de pessoas que não aguenta o calor do verão? Nesse caso, há boas alternativas para fugir à neve. Não por acaso, brasileiros estão entre os três principais visitantes de Courchevel – que é considerada uma das estações de esqui mais badaladas dos Alpes Franceses. E para quem prefere destinos mais tradicionais, a temporada também começou em Aspen, nos Estados Unidos.

Alpes Franceses

O Ultima Courchevel Belvédère abriu para a temporada de esqui com 13 residências que prometem os serviços de um hotel 5 estrelas aliado à privacidade (e exclusividade) de um imóvel particular. E o empreendimento está no coração da maior região de esqui da Europa, Les Trois Vallées, que oferece mais de 600 quilômetros de pistas na porta dos chalés, além de “mordomo de esqui” para ajudar os hóspedes tanto para o agendamento das aulas até para a compra equipamentos esportivos.

Cada chalé tem de quatro a cinco quartos – suficientes para acomodar até dez pessoas – e têm três categorias: Grand, Prestige e Signature, que variam de acordo com tamanho e nível de serviço. Além disso, todos oferecem cozinha totalmente equipada, ampla área de estar e elevador. Outro cuidado é que as janelas do chão ao teto permitem vistas panorâmicas das montanhas e luz natural.

Essa experiência dedicada aos esportes na neve incluem desde café da manhã servido por mordomo até jantares preparados por um chef particular. Também há massagens corporais pós-esqui, piscina externa com aquecimento e uma área de spa com salas de tratamento, piscina coberta e ao ar livre, hammam, jacuzzi, sauna, academia e salão de beleza com linha de produtos Swiss Perfection.

Suficientemente distante da multidão para garantir tranquilidade aos hospedes, o Ultima Courchevel Belvédère pode receber os visitantes tanto por jato particular e helicóptero (organizados tanto para o Courchevel Altiport quanto para o Chambéry Aerodrome), como por traslados reservados em Lyon ou Genebra. As tarifas dos chalés partem de 43.890 euros, cerca de 242.755 reais, a semana.

Aspen

O resort The Little Nell ostenta um título desejado nas famosas montanhas norte-americanas: esse é o único hotel cinco estrelas ski-in/ski-out da região. E o empreendimento criou uma programação de atrações après-ski que combinam serviço de luxo, gastronomia e aventura. É o exemplo das aulas de vinho com degustação junto a sommeliers e apresentações de jazz no restaurante Element 47.

Outra exclusividade desse resort são macarons da douceur Ladurée, tradicional confeitaria francesa fundada em 1862, bem como a tequila exclusiva da linha Maestro Dobel Tequila. Com destaque para mixologia, o The Little Nell ainda oferece aos hóspedes um Bloody Mary com mix trazido da Geórgia, sete coquetéis inspirados na literatura – inclusive com cachaça Leblon entre os ingredientes – e até a possibilidade de criar os próprios drinques Ajax Tavern, considerando um dos points après-ski.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.