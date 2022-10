Saiba quais são os produtos mais buscados pelos brasileiros para a Copa do Mundo

Falta menos de um mês para a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar e os brasileiros já começaram os preparativos para acompanhar os jogos da competição. Se a camisa da Seleção Brasileira domina as buscas de usuários da OLX, outros itens também aparecem na lista, como comidas e bebidas, ou até acessórios para casa – como sofás e churrasqueiras – com gastos que superam R$ 750.

Para identificar as preferências e comportamentos, a plataforma de vendas online reuniu mais de 5 mil consumidores e, desses entrevistados, cerca de 20% afirmou ter intenção de comprar focado no período da competição. Para aproximadamente 48% dos consumidores abordados, itens temáticos foram mais desejados, seguido por alimentos (23%), eletrônicos (20%) e acessórios (7%).

"Essa paixão do brasileiro pelo futebol sempre movimenta a comercialização de produtos que sejam relacionados ao esporte, principalmente durante a Copa do Mundo", afirma Regina Botter, General Manager da OLX. Prova disso é que, quando comparado ao segundo trimestre deste ano, a demanda pela camisa da Seleção Brasileira teve aumento de 300% e, por bolas de futebol, de 15%.

Considerando produtos de ticket médio mais elevado, entre aqueles consumidores interessados em itens eletrônicos, o estudo concluiu que cerca de 40% dos entrevistados planejam comprar uma TV, enquanto 21% desejam um smartphone, seguido por 15% que querem um novo aparelho de som e 10% para outros itens de tecnologia. E a Samsung lidera as buscas (48%) frente à LG (21%).

Especializada em produtos seminovos e usados, a OLX estima que a bandeira do Brasil tenha maior “desconto” quando comparada à nova: cerca de 60% mais barata, com preço médio de R$ 17. Já as camisas da Seleção Brasileira representam economia de aproximadamente 56% e pode ser achada com preço médio de R$ 145, seguida pela bola de futebol, por R$ 44, e 45% mais em conta.

Entre os estados mais engajados com a Copa do Mundo na plataforma de compra e venda, aparece São Paulo na liderança, com Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná na sequência. Já considerando o crescimento nas buscas frente ao segundo semestre, o Distrito Federal lidera com o aumento de 117%, ficando à frente de São Paulo (85%), Minas Gerais (69%) e Paraná (68%).

