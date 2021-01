Saiba quais são os países mais baratos para ser um gamer (e ter um PS5)

Playstation 5 e Xbox Series X em conta? Não parece ser realidade no Brasil, mas acredite, o país não está entre os mais caros para se comprar os consoles. Segundo dados da Picodi.com, dentre os 23 países pesquisados, o mais caro para se ter um PS5 é a Ucrânia, por R$ 7.590. Já um Xbox Series X, fica pesado para os argentinos, por R$ 6.950.

No Brasil, o que se paga pelo PlayStation 5 é muito semelhante ao valor do Xbox. O primeiro, está com preço médio de R$ 4.700, enquanto o Xbox pode ser adquirido pelos gamers por R$ 4.600. Os turistas argentinos que vem ao Brasil podem se dar bem, já que ser um gamer por lá é bem mais salgado. Aqui, um PlayStation 5 sai R$ 2.200 mais barato, e um Xbox R$ 2.350.

Porém, para comprar pelo menor valor no mercado, é preciso voar para o Canadá. Por lá estão os melhores preços para ambos os videogames, o PlayStation 5 custa R$ 2.640 e o Xbox Series X R$ 2.520. Na América Latina, os chilenos têm a melhor cotação, PS5 custa cerca de R$ 4.690, quase o mesmo valor do Brasil, já o Xbox Series X fica por R$ 3.820.

Sem jogos, não há console

O PlayStation Plus e o Xbox Live Gold são assinaturas vendidas pela Sony e Microsoft que, além de estarem disponíveis para multi jogadores, também são disponibilizados novos jogos todos os meses. Assim como os preços dos consoles, os valores das assinaturas também são diferentes em cada país.

Na Turquia, ambos PS5 e Xbox custam R$ 5.680, porém, comparando os preços das assinaturas anuais, o país ficou em primeiro lugar com as assinaturas mais baratas, PlayStation Plus, por R$ 120 e o Xbox Live Gold, por R$210. O Brasil ficou logo atrás, com os jogos para PS5, por R$ 150 e para Xbox, por R$ 340.

Os países que bancam mais para jogar são o Chile, que paga cerca de R$ 660 por uma assinatura do Xbox Live Gold, e a Suíça, que desembolsa o equivalente a R$420 pelo PS Plus. A flutuação de valores das assinaturas acontece devido as economias de mercado locais.

O resultado da pesquisa demonstra que um gamer canadense gasta muito menos do que o resto do mundo para jogar. Somando os valores dos consoles com a assinatura anual, no Canadá, o PlayStation sai por R$ 2.930 e o Xbox, por R$ 3.020. Já o Brasil está na média, pagando R$ 4.850 para o combo PlayStation e R$ 4.940 pela máquina e jogos do Xbox.