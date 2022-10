Saiba quais são os melhores bares e restaurantes da Vila Madalena, em São Paulo

O bairro da Vila Madalena, em São Paulo, foi escolhido um dos mais legais do mundo pela Time Out – e, em 13º lugar, foi o único representante brasileiro da lista com 51 eleitos. Para a publicação, um destaque é o Beco do Batman, que funciona como museu a céu aberto para artistas urbanos, ainda que a diversidade de bares da Rua Aspicuelta e os shows de samba também sejam citados.

“Essa região deve seu caráter boêmio aos estudantes da Universidade de São Paulo, que chegaram nos anos 80 seduzidos pela atração do aluguel acessível e das caipirinhas mais baratas. Hoje, todos tipos de jovens da moda enchem as ruas. Cafés artesanais e galerias de vanguarda completam o caldo cultural da Vila Madalena”, afirma a Time Out. No ano passado, o Brasil não entrou na lista.

De acordo com a publicação, uma dica é “pegar um café para viagem e um pão de queijo no Coffee Lab” e ainda recomenda a Carlos como “melhor pizza fora da Itália” – ainda que o empreendimento esteja no bairro vizinho do Sumarezinho. E vale lembrar que a pizzaria foi indicada por especialistas para a lista de 100 Melhores do Brasil de CASUAL Exame. Confira todas as recomendações.

Astor

Com ares de boteco e clientela descolada – que varia desde executivos da Faria Lima até boêmios da Vila Madalena –, o Astor é famoso pelos "belisquetes", como croquetes de carne (42 reais na porção de oito unidades), e pelo chope Brahma Extra (12,50 reais). Mas não ignore os coquetéis, que vão de clássicos (38 reais) a autorais, como "Astor G&T" com soda de cambuci (39 reais).

Rua Delfina, 163, Vila Madalena, São Paulo

@barastor

Rua Delfina, 163, Vila Madalena, São Paulo

Avenida Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, São Paulo

Rua Oscar Freire, 163, Jardim Paulista, São Paulo

@barastor

Cais

O bairro paulistano da Vila Madalena está bem longe do mar – pelo menos comparado às cidades do litoral. Só que isso não impediu que o Cais disputasse em qualidade com os melhores restaurantes à beira da praia. Sob comando de Adriano Laurentiis, a cozinha apresenta receitas autorais inusitadas, como é o caso da linguiça de atum (42 reais), preparada pelo próprio sócio Guilherme Giraldi, com a combinação catalã de pão com tomate no acompanhamento. Também há cuidado especial com os pescados, servidos com diferentes técnicas e evitando ao máximo o desperdício dos ingredientes.

Rua Fidalga, 314, Vila Madalena, São Paulo

https://www.instagram.com/restaurantecais/

Carlos Pizza

Se destacar como pizzaria em São Paulo (SP) parece tão difícil quanto ser escolhido nas seletivas do futebol de base. Só que os discos individuais de fermentação natural criadas por Luciano Nardelli, o Lucho, e assados no forno a lenha são um verdadeiro achado na cidade. De entrada há burrata com molho de tomate e bottarga (56 reais) e carpaccio de carne (48 reais), enquanto os sabores de pizza variam desde a clássica Amatriciana (56 reais) até a inusitada Carlos (56 reais), com radichio, linguiça curada, muçarela, ricota de búfala e parmesão. Em comum, todas têm inspiração tradicional.

Rua Harmonia, 501, Sumarezinho, São Paulo

Alameda Tietê, 658, Jardim Paulista, São Paulo

http://www.carlospizza.com.br/

Clos

Desse charmoso salão de tijolinhos aparentes na Vila Madalena, é possível observar a cozinha preparando o menu delicado e cheio de sabor criado pela chef Elisa Fernandes, que inclui de ostras (36 reais), vieiras (48 reais) e camarões (89 reais). Para acompanhar, uma extensa seleção de vinhos naturais, biodinâmicos e orgânicos que vão do chile à Borgonha. O menu petit tour, que inclui couvert, dois pratos, uma sobremesa e uma taça de vinho custa 220 reais.

Rua Girassol, 310, Vila Madalena, São Paulo

@clos_winebar

Shihoma Pasta Fresca

Tudo começou com o delivery. E deu tão certo que Marcio Shihomatsu decidiu abrir um restaurante há menos de um ano, quando o setor ainda sofria com efeitos da pandemia. Não é surpresa que, por lá, tudo gire em torno das massas artesanais – até porque, pela origem, esse ainda é um pastifício –, mas existe espaço para experimentações no cardápio. É o caso dos tortelli recheados com bochecha de boi com redução do próprio cozimento (75 reais) ou então o spaghetti com manteiga, anchovas e pistache (55 reais), que recebe a técnica japonesa tamomi para ganhar aspecto parecido ao lámen.

Rua Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena, São Paulo

https://shihoma.com/

