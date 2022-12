Saiba quais são os livros indicados por executivos das principais empresas do país

Líderes de PayPal, Ingredion, Linkedin, Dell, BYJU’S e Habib's recomendam seus livros preferidos que podem impulsionar a carreira em 2023.

Guadalupe Franzosi, Presidente e General Manager da Ingredion no Brasil

“O Poder dos Quietos” (editora Sextante), de Susan Cain

“Recentemente, fiquei encantada em passar um feriado em companhia deste livro. Você sabia que cerca de metade das pessoas são consideradas introvertidas? Você sabia que existem aquelas que são pseudo-extrovertidas? Introvertidos que aprenderam a se comportar como extrovertidos? Eu mesma sou uma dessas pessoas e posso dizer que muitas coisas neste livro ressoaram em mim. Como mãe, esposa, amiga, colega de trabalho e líder, gostaria de tê-lo lido há dez anos, pois ele teria me ajudado a abraçar quem eu sempre fui. Além do aprendizado pessoal, para líderes, este também é um livro poderoso e revelador que pode ajudar a extrair o melhor das equipes. Do design do escritório às atividades de engajamento de equipes, das festas de final de ano e aniversários aos brainstormings, das interações entre diferentes personalidades à composição da equipe... Esta leitura vai oferecer dicas preciosas sobre como lidar com tudo isso. É também uma grande provocação sobre diversidade de personalidades e sobre o desenvolvimento do poder do silêncio!”

Thaisa Fausto, Head de Novos Negócios do PayPal Brasil

“Deixar Ir – “O Caminho do Desapego” (editora Pandora), de David R. Hawkins

“Enquanto executiva da área de vendas e gestão de pessoas, temas focados em saúde mental, psicologia, consciência, equilíbrio e propósito estão sempre entre as minhas preferencias de leitura.

‘Deixar ir’ chegou na vida como a missão de agregar métodos e estratégias para me apoiar nas tomadas de decisão e no entendimento do comportamento humano. Como um guia prático, o livro descreve de maneira simples e efetiva formas de remover obstáculos da iluminação e se livrar da negatividade, liberando espaço para a realização e felicidade. A técnica sugerida é focada em um mecanismo de rendição que abrande diversas áreas, como a saúde física, a criatividade, o sucesso financeiro, a cura emocional, a realização profissional, relacionamentos, sexualidade e crescimento espiritual. Este é um dos meus livros de cabeceira e me trouxe insights em diversas áreas da vida. A cada nova leitura, uma nova descoberta.”

Fernando Prado, CEO da BYJU’S no Brasil

“Não É Como Nem O Que, Mas Quem - Saiba como se cercar dos melhores para ter sucesso" (editora HSM), de Claudio Fernández-Aráoz

“O título é um grande spoiler sobre o livro e um tanto quanto óbvio. E isso é uma das coisas que mais gosto no livro: é óbvio e atemporal. As lições do livro foram ficando mais claras à medida que fui evoluindo na minha carreira e fui notando que nada será mais importante para o sucesso do que tomar ótimas decisões sobre pessoas. As pessoas que escolhemos para estar ao nosso lado, determinarão nosso desempenho e nossos riscos, mais do que qualquer outro fator controlável. Tive também a oportunidade de ter uma aula em Harvard com o Cláudio, onde ele contou em detalhes sobre os desafios de decisões sobre pessoas. O ‘problema’ é que tomar grandes decisões sobre pessoas é brutalmente difícil e, além disso, a maioria de nós não foi treinada adequadamente para avaliar os outros. A boa notícia que esta leitura nos dá, é que, apesar do que a maioria das pessoas pensam, tomar grandes decisões sobre pessoas não é uma arte, o resultado de um pressentimento ou de uma intuição: é um ofício e uma disciplina que pode – e deve - ser aprendida.”

Cristiano Soares, Diretor-Geral da Dell no Brasil

“Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o caos” (Editora Schwarcz SA), de Nassim Nicholas Taleb

“Antifrágil é um dos melhores livros que já li. Ele nos ensina a importância de estar sempre preparado para imprevistos e a saber como encará-los. Lidar com as incertezas é uma habilidade extremamente importante para a evolução, especialmente durante cenários conturbados. O livro traz grandes reflexões acerca dos riscos e em como devemos enxergá-los como oportunidades. No meu dia a dia na gestão de pessoas e empresas, a antifragilidade me ajudou a conduzir crises com mais tranquilidade e a lidar com problemas com mais leveza e efetividade. Liderar equipes, principalmente quando 100% remotas e globais, é um desafio por envolver diversos fusos horários e culturas. Mas, com a mentalidade certa, esses fatores se tornam uma potência extraordinária.”

Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina

“Nunca – O caminho para a guerra começa em um passo falso” (Editora Arqueiro), de Ken Follet

“Gosto muito dos livros do Ken Follet e indicaria “Nunca”, que foi o último escrito por ele. O livro trata de uma série de pequenos incidentes, que a princípio não parecem ser muito sérios, mas que vão escalando a ponto de se instaurar uma guerra mundial. Como a sinopse diz, “toda catástrofe começa de um problema pequeno que não foi resolvido”, o que diz bastante sobre pequenos problemas do dia a dia e sobre alguns erros que podem ser evitados. É uma leitura divertida e que te faz refletir e uma dica interessante para quem quer ler algo leve, que instiga curiosidade e ao mesmo tempo não cansa. Um ótimo suspense para ler nas férias!”

Alberto Saraiva, fundador do Habib's

“O sucesso não ocorre por acaso” (Editora Objetiva), de Lair Ribeiro

“Eu li muitos livros na minha vida, mas acredito que livros se encaixam no momento em que se está vivendo. Quando eu tinha pouco mais de 30 anos, estava numa fase de euforia, buscando coisas novas, de formação psíquica e profissional. Neste momento, me deparei com ‘O sucesso não ocorre por acaso’, de Lair Ribeiro. Encontrei ali muitas dicas motivacionais e empresariais, além de uma abordagem humana e pessoal, que me ajudaram muito. Acabei lendo o livro umas duas, três vezes. Foi muito importante. Ele trouxe uma parte motivacional diferente, que se encaixava com aquele meu momento de busca e de realização como pessoa e empresário. É um livro que certamente marcou a minha vida.”

