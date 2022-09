Saiba quais são os 10 países que mais compram passagens para o Brasil

Já pensou em quais países o Brasil é mais desejado como destino turístico? De acordo com a Kayak, plataforma de buscas de viagens e passagens aéreas, os Estados Unidos lideram as buscas por voos ao Brasil. E essa pesquisa leva em consideração apenas as compras realizadas no primeiro semestre do ano – e que tenham sido reservadas, ida e volta, para a segunda metade de 2022.

“É um momento oportuno para os estrangeiros virem ao Brasil e aproveitarem a viagem sem gastos exorbitantes, principalmente por conta da conversão da moeda”, afirma Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK. Tanto que, conforme o levantamento, a maioria das primeiras dez posições são de países europeus, que tiveram moeda valorizada frente ao real nos últimos meses.

Confira quais países mais compraram viagens para o Brasil

Estados Unidos Alemanha Portugal França Inglaterra Argentina Suíça Itália Chile Espanha

