Saiba quais são os 10 destinos brasileiros que mais fazem sucesso fora do país

Já se perguntou qual é o destino brasileiro que faz mais sucesso em outros países? De acordo com a Kayak, plataforma de buscas de viagens e passagens aéreas, São Paulo liderou as buscas por voos ao Brasil. Essa pesquisa leva em consideração somente as compras realizadas no primeiro semestre do ano – e que tenham sido reservadas, ida e volta, para a segunda metade de 2022.

Mas, ainda que a capital paulista esteja à frente no interesse de quem vem de fora, seguido pelo Rio de Janeiro, foi o nordeste que se destacou: a região emplacou cinco cidades entre as mais desejadas de quem vem ao país, com Fortaleza, Natal, Salvador, Recife e João Pessoa entre os dez primeiros. E a lista ainda traz Belo Horizonte, Florianópolis e Goiânia para completar o ranking.

“É verdade que o nordeste sempre está em destaque quando analisamos as cidades mais buscadas pelos brasileiros. Mas, com esse novo dado que nós obtivemos, podemos ver que a região também está bem posicionada no exterior”, diz Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK.

Veja as 10 cidades brasileiras mais desejadas fora do país

São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza Belo Horizonte Natal Salvador Recife Florianópolis João Pessoa Goiânia

