Saiba como pedir pizza da Domino´s com 50% de desconto (só com a voz)

A última Black Friday ainda segue fresca na memória e a Domino´s já está de volta com descontos. Se para a aguardada data fechou uma parceria saborosa com as Casas Bahia, que resultou em 2 meses de pizza grátis e R$ 500 em compras na cadeia varejista, ela anuncia agora uma novidade tecnológica. Desde ontem (11) a rede oferece no Brasil a opção de pedidos por voz. Basta recorrer aos smartspeakers Alexa Eco Show, Alexa Eco Dot ou Google Nest Mini ou, no caso dos smartphones, ao Google Assistant ou à Alexa.

Aprenda como investir seu dinheiro para realizar o seu sonho de viagem! Comece agora

Para lançar a novidade com barulho, a Domino´s escalou Jojo Toddynho. É com a voz dela que os clientes precisarão interagir durante os primeiros 45 dias da nova opção de atendimento. Um incentivo e tanto para conferir a novidade: durante esses 45 dias as pizzas solicitadas pelo serviço de voz sairão pela metade do preço.

A nova campanha da rede de pizzarias A nova campanha da rede de pizzarias

Para dar início aos pedidos basta dizer “Alexa, iniciar Domino’s” ou “Ok Google, falar com a Domino’s”. Depois será preciso se entender com a Jojo e fornecer nome, endereço etc. Por enquanto, somente os hits da rede podem ser solicitados dessa maneira, a exemplo das pizzas de calabresa, pepperoni e frango com requeijão.

“Os assistentes de voz tornam o contato com o cliente muito mais próximo. Tornam nosso atendimento ainda mais automatizado, assertivo e eficaz”, afirmou a Chief Marketing Officer da Domino´s, Flávia Molina. “A tecnologia é um dos principais pilares da Domino’s e seguimos atentos às transformações da sociedade para oferecer ao nosso público experiências cada vez mais interessantes”.