Saiba como deixar a casa quente e aconchegante no inverno

Com o inverno se aproximando, é fundamental buscar alternativas para manter a casa aquecida e confortável. Neste contexto, uma decoração bem planejada e estrategicamente selecionada ajuda a proporcionar um refúgio aconchegante e convidativo para enfrentar as baixas temperaturas. Pensando nisso, a arquiteta e doutora em Gestão Urbana Alien Zanon lista algumas dicas de materiais e objetos que contribuem para a sensação de um lar aquecido.

1. Tapetes para aquecer o piso

A melhor forma de aquecer um ambiente é de baixo para cima. Por isso, o uso dos tapetes neste período é essencial para trazer calor para o ambiente. “Além de esquentar bem, os tapetes transmitem uma sensação de aconchego e conforto; por isso, vale a pena investir nessa peça para aquecer e deixar a casa mais elegante. Gosto das opções de tapetes que utilizam fibra natural, porque além de serem ecológicos, valorizam ambientes neutros, rústicos e ainda aquecem bem”, explica Alien Zanoni.

2. Objetos em madeira

Os elementos de madeira têm a capacidade natural de neutralizar a temperatura do ambiente. “Além de transmitir uma sensação de aconchego e acolhimento, os objetos feitos em madeira também podem ajudar nesta missão de aquecer a sua casa durante o inverno. Isso porque eles possuem um isolante térmico natural, deixando a casa com a temperatura neutra. Dessa forma, ela não fica gelada no inverno nem muito quente no verão”, justifica a arquiteta.

3. Luminárias quentes

O uso de lâmpadas amarelas e quentes com certeza farão toda a diferença na sua preparação para o inverno. “Os lustres e luminárias trazem uma sensação de calor que contribui bastante para deixar o ambiente confortável e bem quentinho. Outra solução seria investir em velas e abajures. Todos esses objetos vão deixar a sua casa ainda mais bonita, agradável e a melhor parte: bem aquecida”, afirma.

4. Mantas e almofadas

As mantas e almofadas são alternativas perfeitas para trazer calor para um ambiente. “Sem dúvida alguma, a melhor estratégia para se manter aquecida durante o inverno é investir em mantas e almofadas! Isso porque, com a queda das temperaturas, é muito comum passarmos o tempo deitados no sofá ou até mesmo na cama, enrolados no edredom, não é mesmo? Então, neste caso, preencher os cantinhos da casa com mantas de tricô, almofadas de tecido mais grossos, felpudos e quentinhos (como as que são feitas de lã), são indispensáveis para aquecer os ambientes”, finaliza.